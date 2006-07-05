طرح ارسال كتاب توسط كتابخانه هاي عمومي اجرا مي شود

به گزارش خبرنگاركتاب مهر در مشهد ، سيد جواد جعفري ، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي با بيان اين مطلب افزود : با توجه به رويكرد جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و توجه به افزايش سطح مطالعه در جامعه اين طرح به زودي به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .

وي ادامه داد : در رويكردهاي جديد وزارت ارشاد مهمترين بخش چرخه نشر ، مخاطب است بنابراين حمايت ازمطالعه كنندگان در راس امور قرار دارد.

جعفري در خصوص طرح ارسال كتاب از طريق پست اظهار داشت : با اجراي اين طرح هر فردي با هر سليقه و ذائقه اي مي تواند از كتابخانه عمومي محل اقامت خود كتاب مورد نظر را درخواست نمايد اين كتاب از طريق پست ارسال مي گردد كه پس از مطالعه مجدد از طريق پست باز گردانده مي شود . در اين طرح مطالعه كنندگان به كتابخانه هاي عمومي خودشان متصل خواهند شد . وي همچنين از افزايش ساعت كار كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي در فصل تابستان خبر داد .

وي در خصوص وضعيت چاپ و نشر كتاب در اين استان گفت : وضعيت نشر در بهترين حالت قرار دارد . به طوري كه ما مي توانيم جشن توانمندي صنعت نشر استان را در آينده اي نزديك بگيريم .

جعفري ادامه داد : در اواخر سال 81 تعداد عناوين كتاب نزديك به دو هزار با تيراژ هفت ميليون جلد بوده است كه اين رقم تا پايان سال 84 عناويني نزديك به چهار هزار تيراژ به بيست ميليون جلد رسيده است .