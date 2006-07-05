مدير تالار خانه نمايش اداره تئاتر درباره اجراهاي اين تالار به خبرنگار "مهر" گفت: "ما از هنرمندان حرفه اي تئاتر همچون حميد سمندريان، بهرام بيضايي، علي نصيريان، گلاب آدينه، مهدي هاشمي و داريوش مؤدبيان براي اجرا در تالار خانه نمايش دعوت كرده ايم، اما متأسفانه به دليل كمبود وقت اين هنرمندان، تاكنون اين امر ميسر نشده است."

مريم معترف ادامه داد: "بنابراين ما اجراي اين هنرمندان را در اين تالار به عهده خود آنها گذشته ايم تا هر زمان كه برايشان امكان داشت در اينجا تئاتر مورد علاقه خود را اجرا كنند. در حال حاضر خانه نمايش همان برنامه هاي از پيش تعيين شده خود را ادامه مي دهد و براي نيمسال دوم 85 نيز آثار ارائه شده توسط اداره كل هنرهاي نمايشي با توافق مديريت خانه نمايش در اين تالار اجرا مي شوند."



طرح دعوت از گروههاي حرفه اي تئاتر براي رونق دوباره سالن قديمي خانه نمايش اداره تئاتر كه سال ها تعطيل بوده، توسط مدير خانه نمايش به اداره كل هنرهاي نمايشي ارائه شد.