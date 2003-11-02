  1. هنر
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۰۱

رئيس مركز هنرهاي نمايشي و هيأت بازخوانان برترين هاي خود را اعلام كردند

رئيس مركز هنرهاي نمايشي و هيأت بازخوانان بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر سه متن نمايشي برتر را از بين 82 متن پذيرفته شده مرحله بازخواني انتخاب نمودند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي ، نمايشنامه هاي " ليلي ومجنون " نوشته محمد ابراهيميان " ، " تيغ كهنه" نوشته " محمد امير يار احمدي " و" گوش كن " نوشته " محمد رضايي راد" به عنوان سه نمايش برتر برگزيده شدند .
اين گزارش مي افزايد: پس ازبررسي متون جديدي كه به ليست آثار منتخب جهت مرحله بازبيني بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر اضافه شد،هيأت بازخوان پس از بررسي هيچ  نمايشنامه ديگري را داراي شرايط حضور در اين مرحله ندانستند.
لازم به توضيح است ، و ظيفه باز خواني  متون اين جشنواره را " فرشيد ابراهيميان " منتقد تئاتر ، " حسين پاكدل " مسوول اسبق تئاتر شهر و عضو شوراي نظارت  مركز هنرهاي نمايشي ،" فرزان سجودي " منتقد و محقق تئاتر ، " سعيد كشن فلاح "  مدرس  ،نويسنده و كارگردان تئاتر و " خسرو رستمي "   به عهده داشتند.
کد مطلب 34834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها