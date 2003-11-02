رئيس مركز هنرهاي نمايشي و هيأت بازخوانان برترين هاي خود را اعلام كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي ، نمايشنامه هاي " ليلي ومجنون " نوشته محمد ابراهيميان " ، " تيغ كهنه" نوشته " محمد امير يار احمدي " و" گوش كن " نوشته " محمد رضايي راد" به عنوان سه نمايش برتر برگزيده شدند .

اين گزارش مي افزايد: پس ازبررسي متون جديدي كه به ليست آثار منتخب جهت مرحله بازبيني بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر اضافه شد،هيأت بازخوان پس از بررسي هيچ نمايشنامه ديگري را داراي شرايط حضور در اين مرحله ندانستند.

لازم به توضيح است ، و ظيفه باز خواني متون اين جشنواره را " فرشيد ابراهيميان " منتقد تئاتر ، " حسين پاكدل " مسوول اسبق تئاتر شهر و عضو شوراي نظارت مركز هنرهاي نمايشي ،" فرزان سجودي " منتقد و محقق تئاتر ، " سعيد كشن فلاح " مدرس ،نويسنده و كارگردان تئاتر و " خسرو رستمي " به عهده داشتند.

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