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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۳۵

صبح امروز و در جزيره "ججو" كره جنوبي :

نخستين جلسه هيات رئيسه جديد جودو آسيا برگزار شد

نخستين جلسه هيات رئيسه جودو آسيا ، صبح امروز در جزيره "ججو" كره جنوبي برگزار شد .

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين جلسه و با حضور اعضاي جديد هيات رئيسه پيرامون طرح ها و برنامه هاي كميته هاي مختلف اتحاديه جودو آسيا بحث و تبادل نظر شد و بررسي گزارش عملكرد ساليانه كميته ها و پيشنهادات جديد نيز در دستور كار قرار گرفت .
سيد عبدالجليل رضوي دبيركل فدراسيون جودو ايران كه به عنوان مسئول كميته توسعه و بازاريابي انتخاب شده است ، طرح هاي جديدي در اين زمينه ارائه كرد كه مورد استقبال اعضاي هيات رئيسه قرار گرفت  . سردار محمد درخشان ، رئيس فدراسيون جودو كشورمان نيز چند طرح را براي افزايش سطح علمي جودو آسيا ارائه داد كه داين طرح ها نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
در پايان اين جلسه هماهنگي هاي لازم براي برگزاري مسابقات جودو قهرماني جوانان آسيا در ماكائو صورت گرفت ، ضمن اينكه مباحث اصلي كه قرار است در سمينار داوري و مربيگري ماكائو مطرح شود ، مورد تصويب قرار گرفت .    

کد مطلب 34837

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