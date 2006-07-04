مصادره لوح هاي گلي هخامنشي هشدار جدي به مسئولان براي حفظ ميراث تاريخي است

به گزارش خبرگزاري مهر درادامه بيانيه انجمن مفاخر معماري ايران آمده است: راي اخير دادگاه فدرال آمريكا ، مبني بر باج خواهي ومصادره لوح هاي كلي هخامنشي ( كه از ساليان دورنزد موزه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو به امانت گذاشته شده است) علاوه بر اينكه خاطر ايرانيان و علاقمندان به تمدن گرانقدر شرق را در سراسر جهان آزرده كرد، هشداري جدي به مسئولان به ويژه متوليان روابط خارجي كشور بود كه مي بايست نسبت به حفاظت و مراقبت از سرمايه ها و منابع ميراث ايراني در اقصي نقاط جهان كه اينك بيش از پيش درمعرض تهديد قرار گرفته است ، حساسيت به خرج دهند.

وضع كنوني جهان به ويژه در اين منطقه كه مهد تمدن هاي بشري بوده است. سوداگران و دلالان بين المللي را بيش از گذشته تحريك كرده تا به تجارتي روي بياورند كه امروز منافعي بيش ازفروش اسلحه ، مواد مخدر ونفت و گاز دارد.

اين انجمن مي افزايد: در گذشته نزديك عدم موضع گيري درداخل و خارج از كشور و سكوت جوامع جهاني درقبال تاراج ميراث فرهنگ و تمدن كشور باستاني عراق و بين النهرين ( كه اكثرا جزيي از ميراث تمدن شرق و به ويژه ايران بوده است) موجب گرديد كه استعمارگران فرهنگي بدون دغدغه و با جسارت بسيار ، فعاليت خويش را توسط عوامل مزدور توسعه دهند و اينك با توسل به حربه قانون! درصدد باشند تا ميراث اين ملت را از مراكز فرهنگي و موزه هاي امانتداري به درآورده و به مالكيت خصوصي سرمايه داران بخشند.

انجمن مفاخر معماري ايران ، ضمن هشدار عواقب گسترش اين فعاليت از مسئولان ومتوليان امر درخواست مي نمايد كه مصرانه در وهله اول نسبت به برخورد قاطع و حضور چشمگير در مراجع جهاني براي احقاق حقوقي كه در شرف خطر قرار گرفته است اقدام نمايند و هم زمان نسبت به استرداد ميراث و آثار به امانت داده شده ( در سالهاي اخير و طي ساليان گذشته ) به طورجدي اهتمام ورزند.

در شرايط كنوني جهاني ، ايجاب مي كند رسانه هاي داخلي و برون مرزي و نيز وابستگان فرهنگي ايران در سايركشورها و به ويژه سازمان ملل متحد و يونسكو ، براي جلوگيري از بي عدالتي هاي فرهنگي جاري در عرصه بين الملل كه به افتخارات ملي كشور و ميراث جهاني بشريت خدشه وارد مي آورد، وارد عمل شوند و افكار عمومي جهانيان را با موج فزاينده باج خواهي و استعمار نوين فرهنگي كشورهاي سلطه گر آشنا سازند.