آمريكا خسته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هفته نامه آلماني زبان " دي سايت"، نيروهاي آمريكايي تاب ادامه حضور در عراق را ندارند . كنترل اوضاع عراق براي مقامات آمريكايي به معضلي بزرگ تبديل شده است .

اين جملات آغازگر تحليل امروز" دي سايت " از اوضاع عراق و موقعيت نيروهاي آمريكايي در اين كشور است . در ادامه آمده است : نبايد فقط نيروهاي نظامي آمريكايي را در آنچه كه در عراق روي داده مقصر دانست بلكه اين مقامات امريكايي هستند كه با هدايت آنها عامل بروز چنين اوضاعي شده اند كه براي تغيير آن زمان زيادي لازم است .

دي سايت در بخش ديگري با اشاره به نزديكي سال نو مسيحي نوشت : اكنون براي 130 هزار نظامي آمريكايي حاضر در عراق هيچ هديه اي با ارزش تر ازبازگشت به وطن و حل و فصل اوضاع عراق نيست .اين هفته نامه در ادامه نوشت : همه اين وقايع و شرايط آمريكايي ها را بر اين مي دارد تا بار ديگر دست كمك بسوي كشورهاي اروپايي دراز كرده و از آنها تقاضاي كمك و اعزام نيرو را به اين كشور را كند .

دي سايت خاطر نشان كرد : يكي از كشورهايي كه بعنوان مثال آمريكا از آن تقاضاي اعزام نيرو نموده تركيه است . پارلمان تركيه در تاريخ 7 اكتبر ( 15 مهر ماه ) طرح اعزام نيروي نظامي به عراق را كه از سوي رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور عنوان شده بود ، به تصويب رساند . در تمام اين مدت اوضاع كاملاً عادي پيش مي رفت و رابطه مقامات ترك و آمريكايي همانند گذشته بود . اما به ناگاه از سوي مقامات ترك زمزمه هايي مبني بر عدم اعزام نيرو به عراق بگوش رسيد . در تاريخ 29 اكتبر ( 7 آبان ) نخست وزير تركيه اعلام كرد كه تصميم اين كشور تغيير يافته و تحت هيچ شرايطي به عراق نيرو اعزام نخواهند كرد .

" دي سايت " همچنين نوشت : در اين ميان نمي توان حدس زد كه چه اتفاقي روي داده است ؟ آيا مقامات ترك خواهان تداوم رابطه با آمريكا نيستند ؟ آيا شرايط نا امن عراق سبب اتخاذ چنين تصميمي شده است ؟ چه كسي دراين ميان برنده و چه كسي بازنده ميدان خواهد بود ؟ اين قبيل سوالات ، مسائلي است كه پس از اعلام اين تصميم از سوي مقامات ترك اذهان عمومي را به خود مشغول داشته است .

اين هفته نامه آلماني در ادامه نوشت : آنچه منطقي تر به نظر مي رسد اين است كه تا زماني كه قطعنامه سازمان ملل بصورت كامل به اجرا در نياد ، نمي توان انتظار اعزام نه تنها نيروهاي ترك بلكه ساير نيروهاي كشورهاي مختلف را به عراق داشت .

" ارمغان كولگو " يكي از كارشناسان مركز مطالعات استراتژي در آنكارا خاطر نشان كرد:عراق نمي تواند بعنوان تهديدي براي تركيه بشمار آيد . وي معتقد است : آمريكا درصدد است تا با اعزام نيروهاي ترك روابط دو كشوررا كه به تازگي رو به سردي گرائيده است را بهبود بخشد . اما غافل از اينكه تركيه براي دستيابي به اين منظور اين راه را انتخاب نخواهد كرد .