هيچ تصميمي براي نحوه برخورد با خبرنگاران انگليسي و آمريكايي اتخاذ نشده است

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" دكتر محمد صحفي ، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد ، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش "مهر" مبني براينكه " گفته مي شود، در اعتراض به اسارت مستند سازان ايراني ، معاونت مطبوعاتي به خبرنگاران انگليسي و آمريكايي ، مجوز فعاليت نمي دهد، آيا قضيه صحت دارد يا خير؟ "، ضمن بيان مطلب بالا اظهار داشت : تمام اقدامات رسمي و حقوقي براي آزاد سازي مستند سازان انجام شده و از طريق سفارتخانه ها و مجامع بين المللي نيز هماهنگي هايي با صليب سرخ صورت گرفته و در نهايت ما از سلامت مستند سازان مطمئن شده ايم .

وي افزود : معتقد هستيم كه با توجه به روند فعلي ،لازم است از رويه هاي ديپلماتيك قاطعي براي فراهم كردن زمينه آزادي مستد سازان اسير در عراق اتخاذ شود .

صحفي، با تكذيب صريح شنيده ها، گفت : اعمال محدوديت به هيچ عنوان مطرح نيست ، از ابتداي سال 1382 تاكنون ، 400 مجوز به خبرنگاران خارجي اعطاء شده است ، كه در بين آنها خبرنگاران انگليسي و آمريكايي نيزوجود دارند.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در نشست مطبوعاتي صبح امروز، با اشاره به فعاليت هاي مثبت روزنامه ها در جريان پروتكل الحاقي و سفر البرادعي به ايران ، گفت : اين دوران ، بزرگترين و مهم ترين فعاليت در عرصه خارجي وهمچنين سياست خارجي بعد از انقلاب بود كه تهديدي جدي براي امنيت ملي به شمار مي رفت ورسانه ها به خوبي توانستند با طرح آزادانه ديد گاههاي خود ، امكان تصميم گيري دقيق و منطقي را براي مسئولان عالي رتبه نظام فراهم كنند .

وي افزود : خوشبختانه اين گره ، به كمك مطبوعات و رسانه هاي جمعي ، با تدبير مسئولان گشوده شد ، كه جاي تمجيد و قدرداني از اين فعاليت ارزنده وجود دارد .

صحفي، با يادآوري اينكه فعالان عرصه اطلاع رساني، نقش ارزنده اي در رفع تهديد ها و آگاهي بخشي به افكار عمومي دارند، گفت : رسانه ها، به خوبي مي توانند در ايجاد آرامش و تأمين فضاي لازم، براي تصميم گيري هاي خردمندانه ، با هماهنگي و اقتدار ملي ، تأثير گذار باشند.

وي تصريح كرد : مطبوعات بسترساز توسعه مردم سالاري در كشور هستند و حالا كه در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم قرار داريم بسيار شايسته است، كه با اطلاع رساني دقيق و شفاف ، بدون جبهه گيري خاص و حمايت از فرد يا افراد بخصوص ، اقشار مختلف را با نامزدهاي نمايندگي ، آشنا كرده و وظيفه حساس مجلس براي مردم تبيين كنيم .

صحفي، بر ضرورت تبليغات سالم و اصولي تأكيد كرد و گفت : نبايد مطبوعات از روش هاي تخريبي براي تبليغات استفاده كنند بلكه بايد همواره در نهايت احترام و پايبندي به اصول اخلاقي ، فعاليت داشته باشند .

وي در ادامه با اشاره به مشكلات ناشي ازبرخي اعمال فشارها به مطبوعات، اظهار داشت : بهتر است مسئولان مطبوعات در صورت بروز مشكل ، قبل از هر اقدامي ، مسئله را با هيأت نظارت بر مطبوعات در ميان گذارند ، تا مشكل در داخل حل و فصل شده و فشارهاي كاهش يابد.

وي در ادامه به برگزاري جلسات كميته فرهنگي براي تدوين برنامه چهارم توسعه كشور اشاره كرد و گفت : بحث اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع موانع توسعه ، تدوين مقررات مالكيت فكري ، تقويت رقابت پذيري در عرصه فرهنگي را از جمله مواردي است كه در برنامه پيشنهادي گنجانده شده و اگر تغييري در اين برنامه ايجاد نشود ، ارتقاء سطح كيفي مطبوعات را شاهد خواهيم بود .

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در پايان اظهار داشت : طي هفت ماه اول امسال ، 401 مجوز صادر شده است و تا پايان مهرماه امسال 2756 درخواست دريافت شده است كه از ميان آنها 237 درخواست براي انتشار روزنامه است و دو كميته ، يكي كميته نشريات تخصصي و ديگري كميته نشريات مناطق محروم ، به بررسي درخواست ها و صدور مجوز ، سرعت بخشيده اند .