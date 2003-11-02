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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۳۶

هنرمندان به د يدار " خاطرات يك هنر پيشه " مي روند

روز دوشنبه 19 آبان اجراي نمايش" خاطرات هنرپيشه نقش دوم " اختصاص به هنرمندان دارد .

به گزارش  خبر گزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي  ، متن اين نمايش را" بهرام بيضايي " نوشته  است و " هادي مرزبان "  كارگرداني آن را به عهده دارد . اين نمايش از 4 آبان با بازي " فرزانه كابلي " ، " ميكاييل شهر ستاني " ، " محمد عمراني " و...  در تالار سنگلج اجراي خود را آغاز كرده است .
لازم به ذكر است ، ساعت اجراي اين نمايش همه روزه - به جز شنبه ها كه تعطيل است- ساعت 30 /18 خواهد بود.

کد مطلب 34844

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