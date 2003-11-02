هنرمندان به د يدار " خاطرات يك هنر پيشه " مي روند

به گزارش خبر گزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي ، متن اين نمايش را" بهرام بيضايي " نوشته است و " هادي مرزبان " كارگرداني آن را به عهده دارد . اين نمايش از 4 آبان با بازي " فرزانه كابلي " ، " ميكاييل شهر ستاني " ، " محمد عمراني " و... در تالار سنگلج اجراي خود را آغاز كرده است .

لازم به ذكر است ، ساعت اجراي اين نمايش همه روزه - به جز شنبه ها كه تعطيل است- ساعت 30 /18 خواهد بود.