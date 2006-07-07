  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

شماره جديد نشريه الكترونيكي برخط منتشر شد

شماره دوم ماهنامه الكترونيكي برخط توسط مركز فناوري اطلاعات حوزه علميه خواهران انتشار يافت.

به گزارش خبرنگار حوزوي مهر، شماره تيرماه اين نشريه منتشر شده و در سايت مركز مديريت حوزه علميه خواهران در دسترس كاربران قرار گرفته است.

اين ماهنامه با هدف آموزش و ارائه آخرين اخبار با موضوع فناوري اطلاعات و معرفي فعاليت هاي دفتر فناوري اطلاعات حوزه علميه خواهران تهيه شده و همزمان با ارسال حوزه هاي علميه خواهران سراسر كشور توسط پست الكترونيكي به صورت عمومي انتشار مي يابد.

کد مطلب 348444

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه