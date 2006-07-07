شماره جديد نشريه الكترونيكي برخط منتشر شد

به گزارش خبرنگار حوزوي مهر، شماره تيرماه اين نشريه منتشر شده و در سايت مركز مديريت حوزه علميه خواهران در دسترس كاربران قرار گرفته است.



اين ماهنامه با هدف آموزش و ارائه آخرين اخبار با موضوع فناوري اطلاعات و معرفي فعاليت هاي دفتر فناوري اطلاعات حوزه علميه خواهران تهيه شده و همزمان با ارسال حوزه هاي علميه خواهران سراسر كشور توسط پست الكترونيكي به صورت عمومي انتشار مي يابد.