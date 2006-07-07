شماره جديد نشريه الكترونيكي برخط منتشر شد

به گزارش خبرنگار حوزوي مهر، شماره تيرماه اين نشريه منتشر شده و در سايت مركز مديريت حوزه علميه خواهران در دسترس كاربران قرار گرفته است.
اين ماهنامه با هدف آموزش و ارائه آخرين اخبار با موضوع فناوري اطلاعات و معرفي فعاليت هاي دفتر فناوري اطلاعات حوزه علميه خواهران تهيه شده و همزمان با ارسال حوزه هاي علميه خواهران سراسر كشور توسط پست الكترونيكي به صورت عمومي انتشار مي يابد.
شماره دوم ماهنامه الكترونيكي برخط توسط مركز فناوري اطلاعات حوزه علميه خواهران انتشار يافت.
به گزارش خبرنگار حوزوي مهر، شماره تيرماه اين نشريه منتشر شده و در سايت مركز مديريت حوزه علميه خواهران در دسترس كاربران قرار گرفته است.
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