آخرين بخش از سياست ها در امور اقتصادي در نوزده بند تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اهم اين مصوبات عبارتند از:

- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پر شتاب ، فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري اقتصادي و تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع (غير تك محصولي)، رشد بهره وري عوامل توليد و پشتيباني از كارآفريني و نوآوري ، ايجاد فرصت هاي برابر، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط، كم درآمد و اقشار آسيب پذير و تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر منابع داخلي، توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي ، سياسي و زيست محيطي آب، حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد، توسعه پايدار روستاها، هم افزايي مزيت هاي نسبي كشور و ايجاد فضاي مناسب ، امن و اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور، توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني و توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور، اهتمام به نظم و انضباط مالي وبودجه اي و كاهش اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين تدريجي آن از محل در آمدهاي مالياتي ، ارتقاء ظرفيت وتوانمندي هاي بخش هاي اقتصادي از جمله مصوبات اين بخش بود.

مراعات نمودن شاخص هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه ها و بودجه هاي سالانه با سياستهاي كلي برنامه چهارم از ديگر تصميمات اين جلسه بود.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اين جلسه فوق العاده حجت الاسلام والمسلمين خاتمي رئيس جمهور در سخناني از طرف خود و هيات دولت از اهتمام جدي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، كميسيون موارد خاص و اعضاء مجمع در تشكيل جلسات فوق العاده و تسريع در روند تصويب سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله كشور تشكر و قدرداني كرد.