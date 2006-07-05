تفرقه در خيمه انقلاب معنا ندارد/ بايد به تهران هويت شيعي بخشيد

مجتبي بيگدلي سخنگوي حزب الله ايران در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در تشريح ديدار آيت الله خرازي دبير كل حزب الله ايران با شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران، اظهار داشت: آيت الله خرازي در اين ديدارتاكيد كرد: "تهران با پايتخت ديگر كشورهاي اسلامي متفاوت است و اين تمايز بايد با استفاده از نمادهاي فرهنگي و معماري شيعي پديدار شود".

وي افزود: دبير كل حزب الله همچنين با تاكيد بر اين كه تهران امروز با هويت فرهنگي مورد نظر فاصله دارد، از آمادگي پژوهشگاهها و اتاقهاي فكر وابسته به اين حزب براي همكاري با نهادهاي مسئول در زمينه بسط نمادهاي شيعي در پايتخت تشيع سخن گفت.

بيگدلي تصريح كرد: آيت الله خرازي در ادامه جلسه رسمي شوراي شهر تهران، از خدمات قابل توجه اعضاي اين شورا و همچنين تلاش هاي شهردار تهران به خاطر انجام فعاليت هاي عمراني و اجرايي ارزنده در پيشبرد سريع و مطلوب مسئوليت هاي محوله، تقدير كرد.

"دبير كل حزب الله، در ادامه سخنان خود "شهرار تهران" را "از مديران استراتژيك و راهبردي در حوزه اجرايي كشور" معرفي كرد".

سخنگوي حزب الله اضافه كرد: آيت الله خرازي اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران را طيف اصيل اصولگرا و ارزشي كه از جريان سالم فكري انقلابي برخاسته اند توصيف كرد و با ارايه تحليلي از آسيب شناسي جريان حاكميت اجرايي توضيح داد: دولت خدمت گذار بايد از محدود نگري اجتناب كند.

بيگدلي گفت: دبير كل حزب الله ايران تاكيد كرد همه نيروهاي انقلاب كه مديريت دستگاه هاي اجرايي كشور را بر عهده دارند، بايد با پرهيز از اختلاف دروني رابطه خود را با حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، عناصر فرهيخته و جريانات فكري سالم بيش از پيش مستحكم نمايند.

وي افزود: آيت الله خرازي در ادامه بر ضرورت حمايت همه جانبه از همه كارگزاران نظام به ويژه دولت نهم تاكيد و خاطر نشان كرد "دغدغه مقام معظم رهبري اين است كه دشمن نتواند ميان پيشكسوتان انقلاب تفرقه و اختلاف ايجاد كند".

"افرادي چون مير حسين موسوي، هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و مهدي كروبي از مشاوران امين و همراهان صديق امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بوده اند و شايسته است، از خدمات ارزشمند آنها تقدير كرده و از مشاوره و نظرات دلسوزانه و مصلحانه اين خادمان ملت كه در انقلاب نقش آفرين بوده اند، بهره جست".

اين فعال سياسي اضافه كرد: آيت الله خرازي در ادامه اين ديدار با بيان اين كه تفرقه در خيمه انقلاب معنا ندارد و هر گونه اختلاف و تفرقه ميان نيروهاي انقلاب باعث شادي دشمنان و كارشكني در پيشبرد امور مردم مي شود، تاكيد كرد: مديران اصولگرا بايد با پرهيز از اختلافات دروني همه توان خود را صرف خدمت به ملت كنند.

سخنگوي حزب الله ايران در خاتمه تاكيد كرد كه دبير كل اين حزب خطاب به اعضاي شوراي شهر گفت: تفاوت ديدگاه ها و سلايق همواره وجود داشته است، اما با گفت و گو قابل حل است و نبايد مانع خدمت رساني شود؛ در غير اين صورت كام مردم اميدوار به نهاد مقدس شوراها تلخ شده و در اذهان آنها خاطره اي نا خوشايند از خادمان ملت بر جاي خواهد ماند.

به گفته بيگدلي پيش از سخنراني آيت الله خرازي در نشست اين هفته شوراي شهر تهران، محمد باقر قاليباف شهردار تهران و مهدي چمران رئيس شوراي عالي استان ها و رئيس شوراي شهر تهران سخنان كوتاهي ايراد كردند.