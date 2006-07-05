در مادريد با سولانا ديدار نمي كنم/ در اولين فرصت نكات مبهم پيشنهادات را مطرح مي كنيم/ نمايندگان تروئيكاي اروپا و روسيه در مذاكرات حضور خواهند داشت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني كه پس از ديدار با شيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير امور خارجه قطر با خبرنگاران سخن مي گفت، تاكيد كرد: مذاكرات درباره پيشنهاد كشورهاي 1+5 با خاوير سولانا در مادريد انجام نمي ‌شود و در سفر به اسپانيا، با مقامات دولتي آن كشور ديدار و گفت وگو مي ‌كنم.

وي افزود: مسير مذاكراتي كه پس از ارايه پيشنهاد كشورهاي 1+5 به ايران شكل گرفته را به طور جدي دنبال مي‌ كنيم و اصرار داريم در اولين فرصت، درباره حل نكات مبهم اين پيشنهاد گفت وگو كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص زمان و مكان مذاكرات نيز توضيح داد: زمان مذاكره چهارشنبه است كه قبلا اعلام شده بود.

لاريجاني در پاسخ به اين سئوال كه آيا نمايندگان شش كشور پيشنهاد دهنده به ايران در مذاكرات حضور دارند، اظهار داشت: نمايندگان تروئيكاي اروپا و همچنين نماينده كشور روسيه در اين جلسه حضور دارند؛ اينكه ساير كشورها در اين مذاكرات حضور دارند يا نه، اطلاعي ندارم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين در پاسخ به سئوالي در خصوص عدم حضور قطعي چين در مذاكرات هسته اي ايران گفت: خير؛ به اين شكل و شدتي كه گفته مي ‌شود نيست.

لاريجاني تاكيد كرد: كشورها بر اساس تمايل خود اقدام مي ‌كنند؛ هر كشوري ابتدا منافع خود و جايگاه اش در ديپلماسي بين ‌المللي را در نظر مي ‌گيرد. چيني ها نيز خودشان بايد در اين باره تصميم بگيرند.

به گزاش "مهر"، وزير امور خارجه قطر نيز در جمع خبرنگاران درباره سفرش به كشورمان متذكر شد كه اين سفر را در راستاي سفر امير قطر به ايران انجام داده است.

آل ثاني خاطرنشان كرد: در ديدار با آقاي لاريجاني در زمينه ‌هاي مختلف از جمله انرژي نفت و گاز و سرمايه گذاري هاي مشترك بحث و تبادل نظر شد.

وزير امور خارجه قطر ظهر سه شنبه نيز با منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان نيز ديدار و گفت وگو كرده‌ است.