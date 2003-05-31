تهديد عليه ايران و جهان اسلام به مصلحت آمريكا نيست

عمرو موسي" با اشاره به اينكه گفت وگوي گسترده ميان كشورهاي جهان به رفع مشكلات موجود كمك مي كند ،گفت : اين گفت وگوها مي تواند بخشي از مسايل منطقه را نيز شامل شود.

وي كه با خبرنگار خبرگزاري "مهر" سخن مي گفت ، با اشاره به تهديد هاي آمريكا عليه ايران و سوريه افزود : اين تهديدات نفعي براي آمريكا نخواهد داشت بلكه به افزايش تنش و بي ثباتي در منطقه منجر خواهد شد.

دبيركل اتحاديه عرب اقدامات يكجانبه گرايانه آمريكا و فشارهاي اين كشور عليه كشورهاي اسلامي را موجب افزايش نفرت مسلمانان از آمريكا دانست و خواستار بازنگري آمريكا در سياستهاي خود در قبال كشورهاي اسلامي شد.

وي كه در سي امين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي درتهران شركت كرده بود، به تلاشهاي مشترك مصر و ايران براي منطقه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي اشاره كرد و با توجه به سياست هاي دوگانه آمريكا در مورد سلاحهاي كشتار جمعي گفت : اگر صحبت از برخورد با ساخت و انبار سلاحهاي كشتار جمعي مي شود اين مساله بايد براي همه به طور يكسان انجام شود نه اينكه فقط در مورد تعدادي خاص با اهداف خاص صورت گيرد.

دبير كل اتحاديه عرب در مورد طرح نقشه راه گفت : تجربه نشان داده است با توجه به سياستهاي توسعه طلبانه اسراييل و راه حل هاي صلح آميز كه غالبا به زيان ملت فلسطين هستند ، هيچ اميدي به برقراري صلح عادلانه و فراگير نمي رود.

وي افزود: اگر اسراييل به نقشه راه ملتزم نباشد و همچنان به سياست وقت كشي ادامه دهد ، سرنوشت اين طرح نيز مانند طرح هاي پيشين چيزي جز شكست نخواهد بود.

وي تاكيد كرد : صرفا قبول اين طرح از سوي اسراييل كافي نيست و لازم است كه رژيم اسراييل عملا از طريق خاتمه دادن به شهرك سازي و عقب نشيني از اراضي اشغالي و قبول يك دولت مستقل فلسطيني ثابت كند كه خواهان صلح است .

عمرو موسي ، با بيان اينكه كشورهاي اسلامي بايد در قبال آنچه براي يكديگر پيش مي آيد احساس مسووليت داشته باشند ، گفت : جهان اسلام امروز با تهديدها و چالشهاي فراواني روبروست كه اتحاد همه جانبه و پرهيز از مسايل تفرقه افكن بر همه كشورهاي اسلامي لازم است .

دبير كل اتحاديه عرب درباره مساله عراق گفت : شكي نيست كه آمريكا ، عراق را اشغال كرده است و همه بايد در مورد نحوه پايان دادن به اشغال اين كشور و كمك به تشكيل حكومت مردمي همكاري كنند.

وي درباره روابط ايران با كشورهاي عربي گفت : ايران دولت مهم و تاثير گذار منطقه است و بدون حضور ايران مشكلات منطقه حل نخواهد شد.

موسي تصريح كرد كه تنش و بحران به نفع هيچ كسي در منطقه نيست .

وي از پيشرفت نكردن و تحول در كشورهاي اسلامي انتقاد كرد و گفت : متاسفانه جوامع اسلامي خود را آنچنان كه لازم است متحول نكرده اند و اگر ما نسبت به حركت به سمت پيشرفت و تكنولوژي در جوامع اسلامي تا حد رقابت با غرب اقدامي انجام ندهيم با مشكلات پيچيده اي مواجه خواهيم شد كه يكي از موانع اساسي وحدت نداشتن و بي اعتمادي است .

دبير كل اتحاديه عرب درباره راههاي ايجاد وحدت د رجهان اسلام گفت : همبستگي بين كشورهاي اسلامي به وحدت مواضع بستگي دارد و اين وحدت باعث عزت جهان اسلام خواهد شد.

سي امين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي روزهاي 7 تا 9 خرداد ماه جاري در تهران برگزار شد.

