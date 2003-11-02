گرايش به اسلام در فرانسه افزايش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرانسوي زبان لوپوئن امروز نوشت: فرانسوي ها بيش از پيش به اسلام روي آورده اند.

به نوشته اين روزنامه ارزش هاي اسلام براي برخي از شهروندان فرانسه همچون ارزش هاي ملي اين كشور مهم و مورد احترام است و بنابراين دولت اين كشور خود را مسئول مي داند كه اين ارزش ها را محترم بشمارد.

طبق يك نظر سنجي كه در يكي از موسسات وزارت كشور فرانسه صورت گرفت، از ميان پاسخ دهندگان، 62 درصد فرانسويان اعلام كردند كه ارزش هاي اسلام را بر ارزش هاي ملي خود ترجيح مي دهند و فقط 31 درصد منافع ملي را مقدم دانستند.

فرانسويان به ويژه افرادي كه به اين كشور مهاجرت كرده اند، خواهان وضع قوانيني هستند كه در راستاي ارتقاء ارزش هاي اسلام به آنان كمك كند.

در گزارش لوپوئن آمده است: برخي از اعضاي دولت فرانسه نيز به تازگي از فشار بر مسلمانان اين كشور كاسته اند و اجازه فعاليت هاي بيشتري به اين گروه مي دهند.

اما هنوز مسئله حجاب براي دختران در مدارس مورد بحث و بررسي است و مدارس طبق قانون هاي موجود نمي توانند دانش آموزان مجاز به پوشيدن حجاب اسلامي نمايند.

لوپوئن در انتها آورده است كه درخواست فرانسويان براي ساخت مسجد نيز در اين كشور افزايش يافته است.

