ترور رابين و افراط گرايي خاخامهاي يهود

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: درسال 1995 در چنين روزي در ميدان اصلي شهر تل آويو هنگامي كه اسحاق رابين درباره دورنماي صلح خاورميانه سخنراني مي كرد هدف گلوله يك جوان افراطي يهودي قرار گرفت و دردم جان سپرد .

قتل اسحاق رابين كه در واقع يكي از طرفهاي قرارداد اسلو بود نشان مي دهد كه جامعه ناهمگون و بشدت ضد فلسطيني اسرائيل آماده پذيرش يك دولت مستقل فلسطين در اراضي اشغالي نيست .اسحاق رابين كه خود نيز در مقام وزير دفاع و رييس ستاد ارتش اسراييل جنايات بي شماري عليه ملت فلسطين مرتكب شد با هدف كنترل انتفاضه فلسطين ناچار شد قرار داد اسلو را امضا كند .

در انتفاضه 1987زماني كه اسحاق رابين در پست وزارت دفاع رژيم صهيونيستي بود دستور داد تا استخوان جوانان مبارز فلسطيني را بشكنند و آنان را شكنجه نمايند .اين صحنه اي دردناك كه در برابر دوربين هاي تلويزيون صورت گرفت همچنان در اذهان ملت فلسطين و ساير مسلمانان جهان باقي مانده است .در آن زمان اسحاق رابين براي سركوب انتفاضه كه به انقلاب سنگ معروف شد از هر ابزاري استفاده كرد اما نتوانست اين قيام عظيم مردمي را مهار سازد .

رابين نخست وزير مقتول و شيمون پرزوزير خارچه وقت كه بعدها به اتفاق عرفات برنده جايزه صلح نوبل شدند بادرك عواقب انتفاضه اول ناچار شدند تا از طريق مذاكره با رهبران فلسطيني قرار داد اسلورا امضا كنند .

رابين و پرز در آن زمان با توجه به تبعات حمله عراق به كويت و شكست ارتش رژيم صدام و فروپاشي همبستگي و وحدت عربي براي تسلط سياسي و اقتصادي بر منطقه ناچاربه پذيرش طرح صلح شدند .

مذاكرات سري رهبران حزب كار و مسوولان فلسطيني پس از كنفرانس مادريد آغاز شد و سرانجام در سال 1993 به امضاي موافقت نامه اسلو منجر شد .درهمان زمان حزب افراطي ليكود به رهبري اسحاق شامير تمام امكانات خود را براي جلوگيري از اجراي بندهاي موافقت نامه اسلو بكار گرفتند اما ديدگاه رابين و پرز كه اعتقاد داشتند از راه نظامي نمي توان بر منطقه خاورميانه مسلط شد تلاش هاي حزب ليكود را نقش بر آب كرد .

شيمون پرز كه طراح خاورميانه جديد است اعتقادداشت كه با يك صلح ظاهري با فلسطينيان وقبول يك حكومت خود مختاري شكلي وبي محتوا مي توان به مناقشات 50 ساله اعراب و اسراييل پايان داد و اين رژيم قادر خواهد بود تا از رهگذر صلح بر منطقه مسلط شود.اين تلاش هاي سرانجام به امضاي موافقت نامه هاي واي ريور و كمپ ديويد دوم ، شرم الشيخ واشنگتن و طابا منجر شد اما هيچكدام از بندهاي اين موافقت نامه ها اجرا نشد .

با اينكه موافقت نامه هاي امضا شده ميان اسراييل و فلسطين نتوانست حقوق ملت فلسطين را تامين كند اما جامعه اسراييل كه رهبري واقعي آن را خاخام هاي افراطي يهود بعهده دارند هرگونه مذاكره با عراب را مردود مي داند .سرانجام اسحاق رابين قرباني سياست هاي به ظاهر معتدل خود شد وبرخي خاخام هاي متنفذ و سلطه طلب يهودبا اين اعتقاد كه رابين به ملت يهود خيانت كرده ، فرمان مرگ نخست وزير اسراييل را صادر كردند .مرگ رابين نشان داد كه فاصله صلح ميان فلسطينيان و اسراييل بسيار زياد است و هيچيك از دولتمردان رژيم صهيونيستي قادر نيستند بدون پذيرش مخاطره از حقوق واقعي ملت فلسطين سخني به ميان آوردند .