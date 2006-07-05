مدير شبكه خبر در گفتگو با مهر : گامهاي نوين و حرفه اي مبناي حركت شبكه خبر است / هزينه پخش متمركز اخبار حوادث بيش از فوايد آن است

مدير شبكه خبر درباره سياست هاي نوين خبري اين شبكه ملي به خبرنگار مهر گفت : هر شبكه تلويزيوني در راستاي نيل به اهداف خود به اصول و مبناي مشخص و تعريف شده مقيد و متكي است و اتكا شبكه خبر به مباني نظام جمهوري اسلامي و چشم انداز افق رسانه است. در اين چشم انداز كه به عنوان شاخص حركت تكاملي رسانه ملي تنظيم شده، ضرورت تحكيم و افزايش ضريب رقابتي رسانه در برابر محصولات شبكه هاي راديويي و تلويزيوني منطقه و شبكه هاي ماهواره اي رقيب و تحكيم اعتماد عمومي به رسانه در سطح آحاد جامعه مورد تاكيد قرار گرفته است.



اردشير زابلي‌زاده در ادامه افزود : امروز خبر به عنوان گرانترين ژانر تلويزيوني مطرح است و جدي ترين، سريع ترين و تاثيرگذارترين پيام هاي رسانه در قالب آن به افكار عمومي انتقال مي يابد. از همين رو خبر بهترين مكانيسم كسب اعتماد و احيانا سلب اعتماد از يك رسانه به حساب مي آيد.



وي درباره مكانيزم هاي شبكه خبر براي جلب اعتماد مخاطبان گفت : اعتماد مهم ترين شاخص سرمايه اجتماعي قلمداد مي شود و يك شبكه فراگير بين المللي با موضوعيت خبر و اطلاع رساني بايد بتواند خود را به اصل طلايي سرعت هوشمندانه در اطلاع رساني مجهز نمايد. چرا كه شبكه هاي رقيب به اهميت اين اصل واقف و در صدد بهره برداري بهينه از آن بر آمده اند. لذا معقول نيست تنها شبكه بين المللي خبر فارسي زبان نظام جمهوري اسلامي، بسته هاي خبري را به گونه اي در برنامه هاي خود بگنجاند كه اين فرصت را از خود سلب نمايد و اصطلاحا بين فرستنده و گيرنده پيام تكدر و تيرگي به وجود بيايد. لذا براي رفع موانع سرعت در خبررساني با مطالعات جامع يكي از بهترين مكانيسم هاي خبري موسوم به M.C در شبكه طراحي و اجرا شد كه سرعت، انعطاف و قالب گريزي شبكه را به حد قابل قبولي مي رساند.

زابلي زاده درباره دلايل حذف بسته خبري حوادث از شبكه خبر گفت : مديريت و تمشيت امور اين شبكه تابع سياست هاي سازماني، فراتحليل تحقيقات نظر سنجي، نياز سنجي مخاطبين، نتايج برگرفته از شوراهاي خبر و راهبردي شبكه و استفاده از ديدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات است. زماني كه يك بسته خبري به نام اخبار حوادث در شبكه خبر راه اندازي شد ديدگاههاي ايجابي و سلبي مختلفي درباره آن مطرح بود. گذشت زمان ثابت كرد كه اين بسته خبري علاوه بر كاستن سرعت اطلاع رساني شبكه، آفات و آسيب هايي را به همراه دارد كه به تعبير علمي در كار كرد پنهان آن قابل تبيين است.



مدير شبكه خبر با اشاره به ارزش خبر و آياتي از قرآن كه به اين مقوله مي پردازد افزود : با استناد به تحقيقات به عمل آمده، محتوا و ارزش هاي خبري مقوله اي نيست كه در مباني اعتقادي دين اسلام از جمله قرآن كريم مغفول باشد. قرآن كريم درباره محتواي خبر صراحتاً به ويژگي هايي مثل ضرورت مفيد بودن، سودمندي خبر و آگاهي بخشي توام با ايجاد رشد معنوي (مريم – 97)، توجه و اهتمام به شان و جايگاه مخاطب (طه 25 الي 27) و (قصص – 13)، رعايت عفت، حياء و اجتناب از پخش اخبار فسادآور (نور – 19)، مقابله با تحريف و عمليات رواني دشمن (مائده 41 و 42) اشاره مي كند و انتشار هر چيزي را مفيد نمي داند، بلكه برخي خبرها را موجب انحراف و افساد مي داند كه دستور اين منبع نور و هدايت پرهيز از اين قبيل اخبار است.



وي ادامه داد : در قرآن كريم همچنين در خصوص نحوه ارائه خبر به مستند بودن (حجرات – 6)، استفاده از الفاظ محترمانه و رعايت ادب و اخلاق (مائده – 163/9)، تصويري بودن خبر (بقره – 26)، واقع گويي (يوسف – 111)، حق گويي (آل عمران – 62 و 71)، فصاحت و شفافيت (قصص – 34)، ضرورت طبقه بندي (يوسف – 5 و نساء – 83) اشاره شده است. با توجه به نص صريح قرآن كريم اين منبع فيض و حكمت، طبقه بندي و گزينش بر حسب ارزش و صلاحديد و پرهيز از هر نوع خبري كه موجب اشاعه منكر باشد ... از اصول خبر و خبر رساني است.



زابلي زاده در ادامه افزود: با تاسي به فرمايشات رهبر معظم انقلاب كه فرمودند: امروز جنگ دنيا جنگ رسانه است و پيشرفت امور و سياست هاي بين المللي به وسيله تبليغ، خبر سازي و تبيين هاي درست و نادرست در حال انجام است و تاكيد ايشان بر مديريت و هدايت فكر، جهت‌دهي به فرهنگ و افكار عمومي، سازمان سازي اخلاق رفتاري در جامعه، مديريت آسيب زدايي از فكر و فرهنگ و اخلاق در جامعه و تشويق به روحيه پيشرفت و زدودن احساس عقب ماندگي، رويكرد مديريت عالي سازمان صدا و سيما حفظ و اعتلاي فرهنگ و هويت ايراني اسلامي، ريشه دار كردن شناخت و باور عمومي به ارزش ها و بنيان هاي فكري انقلاب و نظام اسلامي، مقابله با امواج مخرب تهاجم فرهنگي و فكري غرب، افزايش باور عمومي نسبت به اصالت و پايگاه مردمي اسلامي و كارآمدي نظام در داخل و خارج، ايجاد اميد، نشاط، خودباوري ملي و به طور خلاصه مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه است.



به عقيده وي، تجميع و متبلور كردن چند فقره ناهنجاري آن هم در يك بسته خبري با تابلو مشخص (كه رسانه هاي غربي با آن همه ادعاي آزادي به آن نمي پردازند بلكه تنها براي جهان سوم و جهان اسلام ترويج مي كنند) مغاير با ارزش هاي اسلامي و انديشمندان جهان اسلام و ايران اسلامي است. لذا تاكيد و ابرام بر پخش اين مباحث نشانه ساده انگاري، جوزدگي غربي و روشنفكرانه سطحي نگري و غربت علوم اسلامي است.



مدير شبكه خبر درباره ديگر دلايل حذف بسته خبري حوادث از اخبار شبكه خبر گفت: با يك بررسي اجمالي و به استناد تحقيقات به عمل آمده هيچ يك از شبكه هاي خبري بين المللي معاند با اسلام و انقلاب اسلامي به نقاط ضعف و مشكلات درون جامعه خود اشاره اي نمي كنند. 75 درصد از پيام هاي آنها مستقيما مباني اعتقادي ما را هدف و نشانه گرفته اند و 25 درصد پيام هاي ديگر، پيام هاي خنثي و سرگرم كننده (البته هدفمند) است. در هيچ شبكه خبري دنيا معمول نيست كه حوادث داخلي داراي بار منفي را در يك بسته بگنجانند. لذا در بعد بين المللي اين قبيل اخبار محيط كشور را ناامن و غيرمطمئن معرفي مي نمايد و ناخواسته با القائات دشمنان رسانه اي، همسويي پيدا مي كند. به لحاظ آماري درصد بسيار پائيني از جامعه ما رفتار نابهنجار دارند. پس چه ضرورتي به طرح و بزرگنمايي اين مبحث وجود دارد؟ در حالي كه در غرب درصد حوادث داراي بار منفي آمار قابل توجهي است اما غير رسانه هاي مكتوب آن هم بسيار محدود به اين خبرهاي زرد نمي پردازند.



به گفته زابلي زاده، پخش اخبار حوادث در شب و وقت طلايي (prime time) مخاطب، كه موقع استراحت جسمي و ذهني اوست، با اصل آرامش بخش و اميدآفريني در تضاد است، چرا كه نوعي احساس ناامني و بي اعتمادي در او به وجود مي آيد و عملا نشاط و طراوت حاصل از آرامش رواني از او گرفته مي شود. ديدگاه روانشناسان اجتماعي هم اين نظر را تائيد مي كند (اصل مخاطب آزادي). مضافاً اينكه طرح يكپارچه و منسجم حوادث القاكننده اين نكته است كه ما داراي يك بحران يا مساله هستيم كه افكار عمومي را جريحه دار نموده، در صورتي كه در واقع چنين نيست.



وي در پايان گفت : حذف يك بسته خبري به معناي حذف يك موضوع نيست، بلكه به معناي طرح كارشناسي تر موضوع است كه با سرعت بهتر و در زمان هاي غيرمتمركز پخش مي شود. بنابراين مطابق اصل اقتصادي هزينه فرصت، هزينه هاي مترتب بر پخش متمركز چنين اخباري كه آسيب هاي مورد اشاره را داشته شده بسيار بيشتر از فوايد آن است. در پايان بايد گفت يك شبكه خبري در درجه اول نماد باز و وجهه و اقتدار (authority) نظام است و در زماني كه تهاجم خبري و عمليات رواني، رسانه اي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با مديريت برنامه ريزي شده و هدفمند علمي در اوج خود قرار دارد، راهبردهاي و استراتژي هاي كارآمد و علمي بيش از هر زماني مورد نياز است.