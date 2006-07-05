امروز در تاريخ

توقيف دارايي هاي ايران در آمريكا به دستور كارتر :





پس از نااميدي دولت آمريكا از حل سريع بحران گروگان گيري جاسوسان آمريكايي در ايران و در يافت اين نكته كه رهبري انقلاب نيز اقدام دانشجويان را درتصرف جاسوسخانه اين كشور، در تهران مورد تاييد قرار داده است ، دولت آمريكا براي ضربه زدن و تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران ، در چنين روزي در سال 1359به دستور كارتر كليه دارايي هاي رسمي ايران در بانكهاي آمريكايي را توقيف كرد . كارتر رييس جمهور وقت آمريكا همچنين در ابتداي كار تلاش زيادي به عمل آورد كه نوعي تحريم بين المللي عليه ايران به اجرا بگذارد و لي به علت مخالفت اتحاد جماهير شوروي سابق به اين خواسته خود نرسيد اگرچه در آينده نه تنها اقدام به قطع كليه روابط سياسي و ديپلماتيك با ايران كرد بلكه دست به اعمال فشارهاي سياسي و تضييقات اقتصادي جديد زد كه در همين راستا تجاوز نظامي دولت امپرياليستي آمريكا در صحراي طبس منجر به شكست فضاحت باري شد.



استقلال الجزاير از فرانسه :





الجزاير كشوري است در شمال آفريقا در ساحل در ياي مديترانه كه تاقلب صحراي بزرگ آفريقا گسترش يافته است . الجزاير مدت يك قرن تحت سيطره فرانسه بود و پس از مبارزه مداوم در سال 1962در چنين روزي به استقلال واقعي خود دست يافت . غالب مردم اين كشور از نژاد سفيد ند و به عربي و فرانسه صحبت مي كنند و اكثرا پيرو دين مبين اسلام اند . حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در هشت اكتبر 1962به عضويت سازمان ملل در آمد .



استقلال ونزوئلا :

اين كشور در منطقه استوايي شمال آمريكاي جنوبي بين درياي كارائيب و كشور برزيل قرار دارد . نوع حكومت آن جمهوري فدرال است . اين كشور در چنين روزي در سال 1811 از اسپانيا مستقل شد و در تاريخ 15 نوامبر 1945 به عضويت سازمان ملل در آمد . پايتخت آن كاراكاس است و مردمش سفيد و سرخ و دورگه اند . بيشتر مردم اين كشور به زبان اسپانيولي صحبت مي كنند و دين غالب آنان مسيحيت كاتوليك است .



استقلال كيپ ورد از پاراگوئه و روز ملي :

مجمع الجزايركيپ ورد در مغرب آفريقا، نزديك سنگال در اقيانوس اطلس قرار دارد . حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در تاريخ پنجم ژوييه 1975 از پرتغال مستقل شد و در هفدهم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان مل در آمد . پايتخت اين كشور پرايا نام دارد . نژاد مردم آن سياه و سفيد و زبان رسمي اين كشور پرتغالي است . اكثر مردم اين كشور پيرو آيين مسيحيت و بقيه مسلمان اند .



كودتا در پاكستان :

