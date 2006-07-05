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۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۸:۰۲

امروز در تاريخ

امروز در تاريخ

خبرگزاري مهر - امروز چهارشنبه چهاردهم تيرماه سال 1385 هجري شمسي ، مقارن است با نهم جمادي الثاني سال 1427 هجري قمري و برابر است با پنجم جولاي 2006 ميلادي .

 

توقيف دارايي هاي  ايران در آمريكا به دستور كارتر :


پس از نااميدي دولت آمريكا از حل سريع بحران گروگان گيري جاسوسان آمريكايي در ايران و در يافت اين نكته كه رهبري انقلاب نيز اقدام دانشجويان را درتصرف جاسوسخانه اين كشور،  در تهران مورد تاييد قرار داده است ، دولت آمريكا براي ضربه زدن و تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران ، در چنين روزي در سال 1359به دستور كارتر كليه دارايي هاي رسمي ايران در بانكهاي آمريكايي را توقيف كرد . كارتر رييس جمهور وقت آمريكا همچنين در ابتداي كار تلاش زيادي به عمل آورد كه نوعي تحريم بين المللي عليه ايران به اجرا بگذارد و لي به علت مخالفت اتحاد جماهير شوروي سابق به اين خواسته خود نرسيد اگرچه در آينده نه تنها اقدام به قطع كليه روابط سياسي و ديپلماتيك با ايران كرد بلكه دست به اعمال فشارهاي سياسي و تضييقات اقتصادي جديد زد كه در همين راستا تجاوز نظامي دولت امپرياليستي آمريكا در صحراي طبس منجر به شكست فضاحت باري شد. 
 
استقلال الجزاير از فرانسه :


الجزاير كشوري است در شمال آفريقا در ساحل در ياي مديترانه كه تاقلب صحراي بزرگ آفريقا گسترش يافته است . الجزاير مدت يك قرن تحت سيطره فرانسه بود و پس از مبارزه مداوم در سال 1962در چنين روزي به استقلال واقعي خود دست يافت . غالب مردم اين كشور از نژاد سفيد ند و به عربي و فرانسه صحبت مي كنند و اكثرا پيرو دين مبين اسلام اند . حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در هشت  اكتبر 1962به عضويت سازمان ملل در آمد . 

استقلال ونزوئلا :
اين كشور در منطقه  استوايي شمال آمريكاي جنوبي بين درياي كارائيب و كشور برزيل قرار دارد  . نوع حكومت آن جمهوري فدرال است . اين كشور در چنين روزي در سال 1811 از اسپانيا مستقل شد و در تاريخ 15 نوامبر 1945 به عضويت سازمان ملل در آمد . پايتخت آن كاراكاس است و مردمش سفيد و سرخ و دورگه اند . بيشتر مردم اين كشور به زبان اسپانيولي صحبت مي كنند و دين غالب آنان مسيحيت كاتوليك است . 

استقلال كيپ ورد از پاراگوئه و روز ملي :
مجمع الجزايركيپ ورد در مغرب آفريقا، نزديك سنگال در اقيانوس اطلس قرار دارد . حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در تاريخ  پنجم ژوييه 1975 از پرتغال مستقل شد و در هفدهم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان مل در آمد  . پايتخت اين كشور پرايا نام دارد . نژاد مردم آن سياه و سفيد و زبان رسمي اين كشور پرتغالي است .  اكثر مردم اين كشور پيرو آيين مسيحيت  و بقيه مسلمان اند .   

كودتا در پاكستان  :


درچنين روزي درسال 1977 ميلادي ژنرال ضياءالحق فرمانده ارتش پاكستان طي كودتايي دولت ذوالفقارعلي بوتو را 
سرنگون كرد . اين كودتا بدون خونريزي انجام شد و بوتو خود ناگزير به فرار از كشورش شد .  در سال 1999 ميلادي هم نظاميان  و در راس آن ارتشبد پرويز مشرف بر ضد دولت نواز شريف كودتاي نظامي كردند . پس از اين كودتا پرويز مشرف بر مسند قدرت قرارگفت . بسياري از كشور در بدو امر دولت كودتايي مشرف را مورد شناسايي قرار ندادند . مشرف در سال گذشته با برگزاري انتخابات ،  به حكومت كودتايي خود مشروعيت مردمي بخشيد . 

انحلال پارلمان :
در چنين روزي در سال 1959 ميلادي  احمد سوكارنو رئيس جمهور  اندونزي در يك اقدام انقلابي  مجلس شوراي ملي اين كشور را منحل اعلام كرد .

کد مطلب 348573

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