رضا اسماعيلي : سير اعتدالي در ادبيات با شناخت كامل " نيما " ميسر مي شود





رضا اسماعيلي - شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : هر دو گروه از واقعيت به دور هستند ، چرا كه بايد در معرفي نيما قضاوت عادلانه اي را داشته باشيم تا نسل جوان ادبي به عنوان بنيان گذار شعر فارسي در مسير اعتدال حركت كنند.

اين شاعر افزود : بايد شناختمان را نسبت به نيما تصحيح كنيم چرا كه او شاعري هنجارگريز و هنجار شكن نيست ، اگر بود بايد بر قواعد پيشينيان خط بطلان مي كشيد كه اين طور نشد .

وي تصريح كرد : نيما شاعري نو آور و هنجار فراز بوده است ، هنجار فراز يعني فرآيندي كه باعث تكامل هنجارهاي موجود و تبديل شعر و به فراشعر است كه نوعي از اصطلاحات ادبي را تغيير مي دهد ، علاوه بر اين جوهره اصلي اثر را به كمال مي رساند و باعث حيات ادبي شده واز فرسودگي او را نجات مي دهد، در نتيجه نيما هنوز يك الگو است.

رضا اسماعيلي هدف ديگر خود از نگارش اين اثر را تبيين و تشريح مباني و مولفه هاي شعر نيمايي بيان كرد و ادامه داد : بسياري از شاعران جوان به علت عدم آشنايي با اين مولفه ها به راهي مي روند كه بر فرماليسم نفي ختم خواهد شد ، عليرغم اينكه تبليغ شده كه نيما شاعري معناگرا بوده و تجربه پيشينيان را محترم نمي دانسته ، او تجربيات خود را بر پيشينيان استوار كرده و شاعري بوده از تجارب آنها الگو مي گرفته است حتي در بعضي از مواقع در اكثر قالبهاي شعر فارسي (رباعي، مثنوي، غزل و..) طبع آزمايي كرده است ، اما اشعاري موفق هم دارد .

اين شاعر ياد آور شد : نكته مورد تامل ديگر، تفكيك نيماي شاعر از نيماي نظريه پرداز است، بسياري از تئوريها و نظرياتي كه نيماي نظريه پرداز اراده داده در اشعار نيماي شعر پياده نشده است در نتيجه شعرهاي موفق نيما معدود است و با بررسي آثار او در مي يابيم كه نيما در پياده كردن نظريه هاي خود در اشعارش نا موفق بوده و به همين در بين مخاطبان جايگاهي را آن چنان كه بايد و شايد به خود اختصاص نداده است؛ در حالي كه سهراب سپهري با پياده كردن نظريه هاي نيمايي در اشعارش مورد اقبال عمومي قرار گرفت.

رضا اسماعيلي با اشاره به زندگي نيما ، به مهرگفت : نيما در طول زندگي و حيات خود با مشكلات فراواني روبرو بود ، از يك طرف فقر و تنگدستي و از طرف ديگر مفقود شدن برادرش و مشكلات خانوادگي و از سوي ديگر تحقيرهايي كه از طرف جامعه متوجه نيما بوده او را فردي عاصي و هنجار شكن مي كرده و در نهايت صحبت هايي مبني بر اطلاع نداشتن او از ادبيات كهن و سنتي باعث شد كه نيما نتواند نظريه هاي ادبي خود را در اشعارش پياده كند و شايد هم به اين دلايل نتوانست شعر سنتي و نيمه سنتي بگويد و خود را به جامعه ادبي ثابت كرده و اين اتهامات را از خود دور كند.

وي خاطرنشان كرد : اميدوارم بتوانيم با شناخت كامل نيما سير اعتدالي را در ادبيات دنبال كنيم و در دوره افراط و تفريط از هنجار شكني پيشگيري كنيم.



به گزارش مهر ، " نيما را دوباره بشناسيم ... " عنوان تازه ترين كتاب آماده چاپ رضا اسماعيلي ، شاعر معاصر است كه با هدف بازشناسي نيما يوشيج در 150 صفحه تدوين شده است . اسماعيلي با اين كتاب مي خواهد از نوعي آشفتگي و سردرگمي ادبي سخن به ميان آورد .

