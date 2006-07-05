پرويز بيگي حبيب آبادي : شاعران در پايبندي به ارزشهاي ديني و ملي به وظيفه خود عمل كرده اند





اين شاعردرگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : من معتقدم كه هيچ تقسيم بندي نبايد درحوزه ادبيات صورت گيرد ، آنچه كه شاعران و نويسندگان و اهل قلم ازخود به يادگارمي گذارند و حاصل آفرينش آنها درعرقريزان روحي شان است همه اينها طيف گسترده اي را تشكيل مي دهد كه منجربه تشكيل ادبيات يك كشور مي شود .



پرويز بيگي حبيب آبادي تصريح كرد : ادبيات هر كشور محصول غم ها ، شادي ها ، شكست ها و ... آن كشور و برآمده ازآن چيزي است كه در ذهن و ضميرمردم ما نهفته است ، حاصل عقلانيت ، خرد گرايي و خرد ورزي ، احساس و عاطفه وپتانسيلهاي رها نشده مردم آن سرزمين است اما اگر بخواهيم آن را تقسيم بندي بكينم شكاف ايجاد مي شود و همبستگي ميان اهل قلم ممكن است خدشه بيند ،هرچند اهل قلم در مقاطعي با هم اختلاف داشته اند .



وي يادآور شد : اگرگذشته ما را نگاه كنيد مي بينيد صدها اثر ارزشمند و بسيار شگرف و شگفت انگيز از گذشتگان ما در زمينه هاي مختلف به ياد گارمانده ، كه درموضوعات مختلفي چون وطن دوستي ، عشق وعرفان و ... متجلي شده است ، درشعر نيزدر حوزه موضوعي مذهبي و آييني اين جريان به عنوان يك تشكل فعال بوده و هست ، اما تقسيم بندي آن به عنوان ادبيات ملي ، ادبيات مذهبي و ... مي تواند به تقابل بيانديشد ، من براين باورم كه همه اهل قلم براي اين سرزمين تلاش مي كنند وهر كس از منظر و زاويه ديد خودش و اثري كه از او باقي مي ماند ارزشمند است .

بيگي حبيب آبادي اظهار داشت : حتي در عصري كه صحبت از تكنولوژي و ماهواره و ... است ، مرور فرهنگ و ادبيات گذشته مان با بازخواني آثار كساني چون : حافظ ، خيام ، سعدي ، مولوي و ... بسيار ثمربخش است كه خيلي ها با آن زندگي مي كنند و آن آثار توانسته اند بخشي از فرهنگ و اعتقادات و باورهايمان را به ديگر سرزمينها بشناسانند .



وي با بيان اينكه " شاعران " در پايبندي به ارزشهاي ديني و ملي كشور ، به وظيفه خودشان عمل كرده اند ، خاطرنشان كرد : مسئولان فرهنگي و كساني كه دستي بر آتش دارند ، بايد در انتشار آثار هنرمندان و اهل قلم تلاش كنند و يك ارتباط فرهنگي بين ما و ديگر كشورها را به وجود بياورند .