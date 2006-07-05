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۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۸:۵۰

نوريان در همايش معتمدين محلات شهر تهران مطرح كرد:

ارتباط مستقيم و غير مستقيم 40 نهاد در بحث اوقات فراغت / فقط 20 درصد نوجوانان تهراني طي سال 84 تحت پوشش برنامه هاي تابستاني قرار گرفتند

ارتباط مستقيم و غير مستقيم 40 نهاد در بحث اوقات فراغت / فقط 20 درصد نوجوانان تهراني طي سال 84 تحت پوشش برنامه هاي تابستاني قرار گرفتند

معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران گفت: در حالي كه 40 ارگان و نهاد به طور مستقيم و غير مستقيم به موضوع اوقات فراغت مي پردازند ، آمار سال 84 نشان مي دهد كه فقط 20 درصد جوانان و نوجوانان تحت پوشش طرح ها و برنامه هاي تابستاني غني سازي اوقات فراغت قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، احمد نوريان شب گذشته در همايش انجمن معتمدين شوراياري هاي محلات كه با موضوع اوقات فراغت تابستاني در محلات شهر تهران برگزار شده بود ، افزود: اوقات فراغت يك سرمايه اجتماعي است كه مديريت شهري بايد همه توان خود را براي بهره مندي از فرصت هاي پيش رو در اين زمينه به ويژه براي جوانان و نوجوانان به كار بندد. 

وي با تاكيد بر ارتقاء سطح دانش و آگاهي هاي نسل جوان و اعتماد سازي در ميان نسل جديد ، تصريح كرد: بايد به نسل جوان اعتماد كرده و آنان را در فعاليت هاي اجتماعي مشاركت دهيم .

نوريان با تاكيد بر اينكه اگر از فرصت هاي پيش رو استفاده نكنيم امكان تبديل اين فرصت ها به تهديد وجود خواهد داشت ، تصريح كرد: مطالعات نشان مي دهد در صورتي كه اوقات فراغت تابستاني با مطالعات كارشناسي و برنامه ريزي هاي دقيق همراه نباشد بيشترين آسيب ها را به دنبال خواهد داشت.  

و با اشاره به اينكه تحقيقات بيانگر اين است كه بيشترين آسيب ها در فاصله خانه تا مدرسه رخ مي دهد ، اظهار داشت: فقط در تهران يك ميليون و 260 هزار دانش آموز وجود دارد كه برنامه ريزي براي چگونگي گذران بهينه اوقات فراغت آنان نيازمند اقدامات و تدابير جدي است.

نوريان ، هويت بخشي و نگاه محله محوري با توجه ويژه به تك تك شهروندان ، تنوع برنامه ها و افزايش تعداد مخاطبان و استفاده كنندگان از طرح هاي تابستاني را ويژگي هاي عمده برنامه هاي تابستاني محلات در بحث اوقات فراغت عنوان كرد. 

به گفته وي ، بايد در اجراي برنامه هاي تابستاني اوقات فراغت هماهنگي باشد و به اين صورت نباشد كه يك گروه اقليت از اين برنامه ها بهره مند شده و يك گروه زيادي به حال خود رها شوند.

معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه نگاه ما در بحث اوقات فراغت كاهش رفتارهاي مخاطره آميز و در راس آنها پيشگيري از اعتياد است ، تصريح كرد: نگاه ويژه انجمن معتمدين و شوراياري هاي محلات تهران بايد به بحث آسيب هاي اجتماعي در سطح محلات باشد.

کد مطلب 348581

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