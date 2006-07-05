دوستي: تصوير عملكرد ما روي مانيتور مردم است/ اصلاح طلبان با آسيب شناسي جريان دوم خرداد از تكرار اشتباهات جلوگيري كنند

اسماعيل دوستي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در تحليل عملكرد جريان اصلاحات و نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتي گفت: بايد بزرگان جبهه اصلاحات به نقد منصفانه گذشته بپردازند و مادام كه اشتباهات گذشته مشخص نگردد و مقصرها شناسايي نشوند، ائتلاف در بين اصلاح طلبان مفيد فايده نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه چارچوب ائتلاف بايد مشخص شود، افزود: در دوران اصلاحات دوستان ما اشتباهات فراواني داشتند كه مي توان، آنان را دراين خصوص به سه دسته تقسيم كرد.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي ادامه داد: يك دسته از اين افراد را نه مي توان بخشيد و نه فراموش كرد و در اين راستا مسائلي مانند عبور از امام، رهبري، خاتمي و قانون اساسي از اشتباهات استراتژيك دوستان ما بود كه نه مي توان آنها را بخشيد و نه فراموش كرد. زيرا اين افراد استراتژي طراحي شده اوليه جريان اصلاحات را منحرف كردند و دسته دوم افرادي بودند كه مي شود آنها را فراموش كرد اما نمي توان بخشيد، چرا كه گروهي در اين جريان شب و روز زحمت مي كشيدند ولي در نهايت عده اي با نطق هاي آتشيني كه با جامعه سازگاري نداشت، آن زحمات را نقش بر آب كردند.

اسماعيل دوستي در توصيف دسته سوم اظهار داشت: اين عده را هم مي توان بخشيد و هم مي توان فراموش كرد لذا به اين سه دسته نمي توان با يك چشم نگاه كرد، بنابراين بايد به آسيب شناسي جريان دوم خرداد بپردازيم تا در انتخابات آتي همان اشتباهات تكرار نشود.

استاندار دولت خاتمي در كهكيلويه و بوير احمد، مراحل اشتباهات استراتژيك جريان اصلاحات را نيز به سه مرحله تقسيم كرد و گفت: در مرحله اول مسائل شوراي شهر شكست امان داد و در مرحله دوم در مجلس ششم فراكسيون هاي اصلاح طلب به توافق نرسيدند و موضوعي كه در مجلس ششم نمود بيشتري يافت، وجود عده اي تازه وارد بود كه مي خواستند همه چيز را تسخير كند، به گونه اي كه حتي نمي دانستند به كجا دارند مي روند .

"بايد گفت همه آن استعفاها و تحصن ها اشتباه بود وهر چه خاتمي و كروبي آنان را نصيحت كردند، گوش شنوايي وجود نداشت و خطاي آخر هم عدم ائتلاف در بين اصلاح طلبان بود و هرچه به آنان گفتيم كروبي راي دارد ولي معين راي نخواهد آورد. گروهي با نظرسازي هاي از پيش تعيين شده نه نظر سنجي هاي واقعي، هاشمي و معين را تخريب كردند و شانس راي را هم از كروبي گرفتند."

مشاور كنوني وزير كشور تاكيد كرد: شناسائي اين افراد باعث مي شود براي انتخابات آتي ائتلافي منطقي شكل بگيرد چراكه معتقدم چنانچه اين اشتباهات رخ نمي داد دولت خاتمي موفق ترين دولت پس از انقلاب اسلامي بود.

دوستي، يكي از اشتباهات فاحش اصلاح طلبان را در خروج از خط قرمزها دانست و اظهار داشت : ما بايد هميشه در چارچوب نظام حركت كنيم چرا كه در صورت خروج از اين چارچوب ديگر كسي پشت سرمان نخواهد آمد و بايد به اين موضوع توجه داشت كه مردم ايران منافع كشور و انقلاب را نه به راست مي فروشند ونه به چپ!

وي ابراز عقيده كرد: دولت فعلي هم نبايد نيروهاي كارآمد و مدير را كنار بگذارد و ما نگرانيم اگر اين روند ادامه يابد اين دولت هم به سرنوشت دولت خاتمي دچار شود و بايد دقت داشت مقام معظم رهبري نيز از نيروهاي انساني اين كشور نام مي برند و مشخصا به نيروهاي انساني چپ و راست اشاره نمي كنند.

اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با تاكيد بر اينكه دولت خاتمي در خدمت رساني، عمران و آباداني توفيق فراواني داشت، افزود: عده اي انگشت شمار در اين دولت مسائل سياسي را پررنگ كردند و مسائل ديگر را تحت الشعاع آن قرار دادند.

مشاور وزيركشور با توصيه به دولت نهم، خاطرنشان كرد: چنانچه كسي انتقادي مي كند، دولت كنوني بايد آن را بشنود و در اين راستا بايد گفت نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهور يك نقد منصفانه بود و نبايد اين بحث و جوابهاي به آن نامه سياسي مي شد.

دوستي با اذعان به اينكه يك مدير، استاندار و يك وزير بايد كارآمدي نظام را به مردم معرفي كند، گفت: رضايت مردم بايد در اين كارآمدي وجود داشته باشد، به نحويكه اگر مردم تشخيص دادند، آن مدير توانمند است، كارآمد هم خواهد بود و تنها تشخيص رئيس آن مدير به عنوان كارآمدي كفايت نمي كند.