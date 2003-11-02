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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۴۸

كاركنان داروخانه هاي هلال احمر آموزش رايانه مي بينند

آموزش رايانه براي پرسنل داروخانه هاي جمعيت هلال احمر در محل معاونت درمان و توانبخشي برگزار مي شود.

به گزارش مهر، در راستاي اجراي مصاديق طرح جامع فن آوري اطلاعات، انتخاب نرم افزاري واحد جهت داروخانه هاي جمعيت يكي از دغدغه هاي مهم معاونت درمان و توانبخشي و اداره كل خدمات رايانه اي و اطلاع رساني بود.

معاونت درمان و توانبخشي در اين رابطه به مديران عامل استان مطالب ذيل را انعكاس داده است، مقامات ذيربط در دو بخش معاونت و اداره كل خدمات رايانه اي همواره با دقت و وسواس خاصي نرم افزارهاي موجود را بر اساس فاكتورهاي ويژه اي طرح ريزي كرده اند.

مطابقت با نظام دارويي كشور و پاسخگويي به نيازهاي خاص داروخانه هاي جمعيت، ارائه گزارشات متنوع و تجزيه و تحليل آماري آنها جهت هدايت مديريت و برنامه ريزي امور داروخانه ها به وضعيت بهينه، قابليت انعطاف پذيري برنامه براي تغييرات احتمالي آتي، رعايت استانداردهاي فني در مراحل مختلف برنامه نويسي، قابليت اجراي تحت برنامه وب براي ايجاد امكان ارتباط گيري بين داروخانه هاي جمعيت و نظارت و كنترل آنها از جمله فاكتورهاي لحاظ شده در اين نرم افزار است. 

 

کد مطلب 34859

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