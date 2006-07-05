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۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۸:۳۱

ثبت نام زائران حج تمتع در كاروان ها از ماه آينده آغاز مي شود

ثبت نام زائران حج تمتع در كاروان ها از ماه آينده آغاز مي شود

مدير سازمان حج و زيارت استان تهران گفت: ثبت نام زائران حج تمتع در كاروان ها براي اعزام به سرزمين وحي از دهه اول مرداد 85 آغاز مي شود.

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد اعزام زائران حج تمتع افزود: پس از اعلام سازمان حج و زيارت و تعيين اولويت هاي اعزام در سال جاري كه21 و 22 تيرماه اعلام مي گردد، مشتاقاني كه در سالهاي گذشته براي رفتن به حج تمتع ثبت نام كرده و داراي فيش بانكي هستند مي توانند دهه اول مرداد ماه براي ثبت نام به كاروانهاي مجاز سازمان مراجعه كنند .

وي خاطر نشان كرد: ظرفيت اعزام زائران به حج تمتع قابل افزايش نيست و به احتمال زياد امسال حدود 95 هزار زائر به عربستان اعزام خواهند شد .

مدير حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد: برنامه ريزيهاي لازم براي تغذيه ، اسكان زائران و همچنين سرويس حمل و نقل آنها درمكه معظمه و مدينه منوره صورت گرفته و مشكلي از اين نظر براي زائران اعزامي به وجود نخواهد آمد.

کد مطلب 348594

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