ثبت نام زائران حج تمتع در كاروان ها از ماه آينده آغاز مي شود

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد اعزام زائران حج تمتع افزود: پس از اعلام سازمان حج و زيارت و تعيين اولويت هاي اعزام در سال جاري كه21 و 22 تيرماه اعلام مي گردد، مشتاقاني كه در سالهاي گذشته براي رفتن به حج تمتع ثبت نام كرده و داراي فيش بانكي هستند مي توانند دهه اول مرداد ماه براي ثبت نام به كاروانهاي مجاز سازمان مراجعه كنند .

وي خاطر نشان كرد: ظرفيت اعزام زائران به حج تمتع قابل افزايش نيست و به احتمال زياد امسال حدود 95 هزار زائر به عربستان اعزام خواهند شد .

مدير حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد: برنامه ريزيهاي لازم براي تغذيه ، اسكان زائران و همچنين سرويس حمل و نقل آنها درمكه معظمه و مدينه منوره صورت گرفته و مشكلي از اين نظر براي زائران اعزامي به وجود نخواهد آمد.