فعاليت گشت هاي كنترل نامحسوس با خودروهاي شخصي آغاز شد

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به آغاز فعاليت آزمايشي گشت هاي ويژه كنترل نامحسوس در سطح شهر از هفته گذشته ، افزود : ماموران كنترل نامحسوس متشكل از نخبه ترين افسران مجموعه راهنمايي ورانندگي هستند كه پس از گذراندن آموزش هاي تخصصي لازم در اين زمينه به خدمت گرفته شده اند .

وي در خصوص نحوه فعاليت گشت هاي نامحسوس در سطح شهر گفت : ماموران كنترل نامحسوس با لباس شخصي در خودروهاي مدل بالايي كه نشانه كوچكي از پليس راهنمايي و رانندگي بر روي آنها حك شده با تردد در سطح شهر به كنترل تردد ها و شناسايي رانندگان متخلف مي پردازند .

ساجدي نيا با اشاره به تدابير راهنمايي و رانندگي براي جلوگيري از امكان سوء استفاده در اين زمينه گفت : گشت هاي نامحسوس موظف شده اند زماني كه قصد متوقف كردن خودروي متخلفي را داشته باشند بايد از چراغ گردان خودرو استفاده كرده و موظف به نشان دادن كارت شناسايي به راننده هستند .

وي با تاكيد بر اينكه وظيفه اين ماموران فقط در حيطه برخورد با تخلفات رانندگي محدود نمي شود، تصريح كرد: وظيفه گشت هاي نامحسوس فقط برخورد با تخلفات رانندگي در سطح شهر نيست بلكه اين گشت ها در صورت رويت موارد انتظامي مانند برخورد با خودروهاي سرقتي و... نيز وارد عمل مي شوند.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ بار ديگر با تاكيد بر درخواست خود شهروندان مبني بر تقويت گشت هاي نامحسوس راهنمايي و رانندگي در سطح شهر، اظهار داشت : گشت هاي كنترل نامحسوس در ابتدا با توجه به درخواست بسياري از شهروندان تهراني ايجاد شد، زيرا بسياري از خلافكاران فقط در صورت مشاهده خودروي پليس محتاطانه رفتار كرده و مرتكب تخلف نمي شوند اما در غير اين صورت، ترسي از انجام تخلف نداشته و علاوه بر خود براي سايررانندگان نيز مشكل ساز مي شوند.