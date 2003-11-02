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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۳۲

دبير انجمن صنايع خودرو در گفت و گو با "مهر" :

خودروي L- 90 جايگزيني مناسب براي پيكان است

خودروي L- 90 جايگزيني مناسب براي پيكان است

خودروي L- 90 تمام ويژگيهاي خودرويي كه بتواند جايگزن پيكان شود را دارا است

دبير انجمن صنايع خودرو در گفت و گو با مهر با بيان اين مطلب گفت: خودروي L - 90 از نظر اطاق جادارتر و قدرت موتورآن دو برابر پيكان است.
داود ميرخاني رشتي با اشاره به ويزگيهاي خودروي L - 90  افزود: مصرف سوخت اين خودرو نسبت به پيكان بسيار پايين تر است و امكان نصب سيستم دوگانه سوز در آن وجود دارد.  
وي گفت: مدلهاي 1300، 1600 و 1800 سي سي سه مدل از خودروي L - 90 هستند و قيمت آنها بر اساس قدرت موتور متفاوت خواهد بود.
ميرخاني رشتي قيمت خودروي L-90 را بين 60 تا 80 ميليون ريال اعلام كرد.
وي تصريح كرد: شركتهاي ايران خودرو و سايپا قصد دارند به صورت مشترك اتاقي را براي خودروي L - 90 متناسب با نياز سليقه بازار داخل  طراحي كنند

 

کد مطلب 34861

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