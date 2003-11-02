خودروي L- 90 جايگزيني مناسب براي پيكان است

دبير انجمن صنايع خودرو در گفت و گو با مهر با بيان اين مطلب گفت: خودروي L - 90 از نظر اطاق جادارتر و قدرت موتورآن دو برابر پيكان است.

داود ميرخاني رشتي با اشاره به ويزگيهاي خودروي L - 90 افزود: مصرف سوخت اين خودرو نسبت به پيكان بسيار پايين تر است و امكان نصب سيستم دوگانه سوز در آن وجود دارد.

وي گفت: مدلهاي 1300، 1600 و 1800 سي سي سه مدل از خودروي L - 90 هستند و قيمت آنها بر اساس قدرت موتور متفاوت خواهد بود.

ميرخاني رشتي قيمت خودروي L-90 را بين 60 تا 80 ميليون ريال اعلام كرد.

وي تصريح كرد: شركتهاي ايران خودرو و سايپا قصد دارند به صورت مشترك اتاقي را براي خودروي L - 90 متناسب با نياز سليقه بازار داخل طراحي كنند