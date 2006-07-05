به گزارش خبرنگار "مهر"، در اين همايش بني احمدي درباره روانشناسي و عكاسي گفت: "رابطه روانشناسي و عكاسي از بدو اختراع عكاسي شروع شد. حتي زماني كه دوربين اختراع نشده بود براي نمودارساختن آزمايش ها و تجربيات اين دانش از گراور كه دستگاهي مخصوص حكاكي روي سطوح مختلف براي چاپ بود استفاده مي شد. عكاسي پس از پيدايش فعاليت هاي گسترده خود را در شاخه هايي چون اجتماعي، جغرافي و هنري آغاز كرد."



وي افزود: "ميان روانشناسي و عكاسي پيوندي عميق وجود دارد. در هر قسمت عكاسي جز كپي برداري و عكاسي مستند پليسي اگر از دانش روانشناختي استفاده شود، اثرعكس بيشتر مشهود است. اگر عكاسي را به عنوان موضوع مطالعه و بررسي خود بدانيم اينطور مي توان از آن برداشت كرد كه حس بينايي ما تحريك و احساسي پديدار مي شود كه آن را توسط دوربين ضبط مي كنيم. البته در هنرهاي ديگر نظير نقاشي و مجسمه سازي نيز اوضاع به همين شكل است. پرسپكتيو در عكاسي ركن اصلي تركيب بندي محسوب مي شود و خود تركيب بندي نيز از ستون هاي مهم عكاسي است كه كمتر به آن توجه مي شود. در عكاسي مي توان با نور كنترل شده چهره اي را جنايي و خشن يا بيگناه جلوه داد."

وي تصريح كرد: "ناگفته نماند چهره نگاري در عكاسي يعني روانشناختي شخص، وضع ظاهري هر جسم با موقعيت هاي نورپردازي قابل تغيير مي شود. رشته هاي عكاسي مطابق موضوعات خود كاربردهاي ويِژه اي ارائه مي دهند. عكاسي انتزاعي، تجربي، تبليغاتي، صنعتي هر كدام با زيربناي روانشناسي ساخته و خلق مي شوند و هميشه تاكيد داريم خواسته ها و منظور خود را به وسيله عكس بيان كنيم. اما گاهي عكس يا اثر مورد قبول همگان قرار مي گيرد."

بني احمد خاطرنشان كرد: "چند اصل در بنيان گذاشتن اثر هنري همواره پابرجا بوده و آن نيروي خلاق و تجربه كافي و يكتا بودن آن اثر است كه با شيوه اي جديد و كارآمد عرضه شده است. با اين وجود مي توان گفت يك اثر هنري تك نمونه احتياج به بيننده هاي مطلع دارد تا بازشناسي ارزش ها و تبادل ذهنيت ها به بهترين شكل صورت گيرد."

فرهاد فخريان ديگر سخنران همايش پنجره هاي نقره اي در خصوص عكاسي و پست مدرنيسم گفت: "تحول در عكاسي مستند اجتماعي نو يعني بعد از دهه شصت ميلادي با نفي عالمانه و انديشيدن به ايده هايي خارج از تجربيات عكاسانه ايجاد شده است. مفهوم پست مدرن يا پست مدرنيته پيش از زماني كه به آن پست مدرن گفته مي شود شناخته شده است. در حوزه هنر، پست مدرنيسم نفي هر روش يا موضوع مورد علاقه هنرمندان مدرنيست از جمله انتزاع و بيان ذهني يك هوش منحصر به فرد تلقي مي شود."

وي در توضيح عكاسي هنري و عكاسي به وسيله هنرمندان نيز گفت: "دهه 1970 شاهد افزايش استفاده از عكاسي توسط هنرمنداني بوديم كه به طور معمول در زمينه هاي ديگري مشغول به كار بودند. مظهر عكاسان هنرمند آلفرد استيگليز نخبه گراي بي‌پروا بود كه عكاسي هنري را به عنوان مخالف اخلاقي تصويرگرايي تجاري، جايگاهي مستقل بخشيد. البته عكاسي در ميان هنرمندان دوام كمتري داشته و اين مسئله در آثار نظريه پردازان مختلف اروپايي مشهود به نظر مي رسد."

اولين روز از همايش پنجره هاي نقره اي كه عصر روز گذشته در سالن اجتماعات موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد، به شكل اجمال به طرح مباحثي چون روانشناسي و عكاسي و عكاسي و پست مدرنيسم پرداخت. دومين روز اين همايش عصر امروز با حضور رضا شيخ و محمدرضا طهماسب پور با موضوعاتي چون نقش عكس در تكوين هويت ملي در دوره قاجار و زندگي و آثار آقارضا عكاس باشي برگزار مي شود.