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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۰۶

مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در گفت وگو بامهر:

حدود 95درصد نفت كشور فقط از 29 مخزن توليد مي شود

حدود 95درصد نفت كشور فقط از 29 مخزن توليد مي شود

درحال حاضر عمده بار توليد نفت كشور بر عهده 22 مخزن در خشكي و 9 مخزن در دريا است.

مديرعامل شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بيش از 95 درصد نفت خشكي كشور از 22 مخزن عمده  كشور از جمله اهواز ، آسماري ، مارون ، گچساران ، آغاجاري ، اهواز ، بنگستان ، بي بي حكيمه تامين مي شود.
مهندس محمد هاشم باقر پور با بيان اينكه ذخيره اوليه نفت اين مخازن بيش از80 ميليارد بشكه  تخمين زده شده افزود: اين در حاليست كه اين مخازن نيمي از عمر خود را سپري كرده  و در مرحله كاهش توليد قرار گرفته اند يا به عبارتي در مجموع بيش از 50 درصد ذخيره 22 مخزن ياد شده توليد شده است.
وي تصريح كرد: با وجود اينكه 25 مخزن ديگر نيز توسعه يافته است اما توليد آنها محدود است به طوري كه مجموع توليد آنها حدود پنج درصد نفت توليدي خشكي است.
باقرپور اضافه كرد : اين دسته مخازن شامل پايدار، پايدار غرب، چلينگر، دانان، دالپري ، سركان ، ماله كوه  و... است .
وي گفت : علاوه بر اين مخازن ، 28 مخزن ديگر از جمله دارخوين ، شوروم ، ريگ ، دورود ، سروستان هنوز توسعه نيافته اند .
باقرپور اضافه كرد : اين در حاليست كه بيش از 90 درصد نفت دريا نيز از ميدان هاي ابوذر، دورود ، سلمان ، فروزان ، سروش ، نوروز و سيري C , D و E توليد مي شود .
وي با بيان اين كه نفت باقيمانده در دريا نقش مهمي در آينده توليد نفت كشور در مقايسه با نواحي خشكي دارند گفت: نسبت توليد به ذخيره باقيمانده در دريا به مراتب بالاتر از اين نسبت در خشكي است.
وي خاطر نشان كرد: مطالعات گسترده نشان مي دهد بيشتر مخازن فعال كشور وارد دوره كاهش توليد شده اند.
اين كارشناس نفت كشور اظهار داشت: بخشي از افت توليد نفت را توسعه ميدان هاي درحال توسعه جبران خواهد كرد بر همين اساس براي نگهداري توان توليد نفت كشور و افزايش دارايي و درآمد حاصل از نفت بايد اقداماتي همچون مطالعه ميدان هاي نفتي، توسعه ميدان هاي توسعه نيافته ، كاربرد فنون وروش هاي جديد، كاهش هزينه هاي عملياتي واستفاده موثر از سرمايه بايد انجام شود .

 

کد مطلب 34862

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