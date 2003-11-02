حدود 95درصد نفت كشور فقط از 29 مخزن توليد مي شود

مديرعامل شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بيش از 95 درصد نفت خشكي كشور از 22 مخزن عمده كشور از جمله اهواز ، آسماري ، مارون ، گچساران ، آغاجاري ، اهواز ، بنگستان ، بي بي حكيمه تامين مي شود.

مهندس محمد هاشم باقر پور با بيان اينكه ذخيره اوليه نفت اين مخازن بيش از80 ميليارد بشكه تخمين زده شده افزود: اين در حاليست كه اين مخازن نيمي از عمر خود را سپري كرده و در مرحله كاهش توليد قرار گرفته اند يا به عبارتي در مجموع بيش از 50 درصد ذخيره 22 مخزن ياد شده توليد شده است.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه 25 مخزن ديگر نيز توسعه يافته است اما توليد آنها محدود است به طوري كه مجموع توليد آنها حدود پنج درصد نفت توليدي خشكي است.

باقرپور اضافه كرد : اين دسته مخازن شامل پايدار، پايدار غرب، چلينگر، دانان، دالپري ، سركان ، ماله كوه و... است .

وي گفت : علاوه بر اين مخازن ، 28 مخزن ديگر از جمله دارخوين ، شوروم ، ريگ ، دورود ، سروستان هنوز توسعه نيافته اند .

باقرپور اضافه كرد : اين در حاليست كه بيش از 90 درصد نفت دريا نيز از ميدان هاي ابوذر، دورود ، سلمان ، فروزان ، سروش ، نوروز و سيري C , D و E توليد مي شود .

وي با بيان اين كه نفت باقيمانده در دريا نقش مهمي در آينده توليد نفت كشور در مقايسه با نواحي خشكي دارند گفت: نسبت توليد به ذخيره باقيمانده در دريا به مراتب بالاتر از اين نسبت در خشكي است.

وي خاطر نشان كرد: مطالعات گسترده نشان مي دهد بيشتر مخازن فعال كشور وارد دوره كاهش توليد شده اند.

اين كارشناس نفت كشور اظهار داشت: بخشي از افت توليد نفت را توسعه ميدان هاي درحال توسعه جبران خواهد كرد بر همين اساس براي نگهداري توان توليد نفت كشور و افزايش دارايي و درآمد حاصل از نفت بايد اقداماتي همچون مطالعه ميدان هاي نفتي، توسعه ميدان هاي توسعه نيافته ، كاربرد فنون وروش هاي جديد، كاهش هزينه هاي عملياتي واستفاده موثر از سرمايه بايد انجام شود .