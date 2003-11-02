قسمت سوم فيلم "ماتريكس" به نمايش عمومي درمي آيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي اين فيلم درسالن نمايش سيدني اوپرا، نمايش ويژه اش را پشت سرمي گذارد.

اين اثركه نام "لاري واندي واچوفسكي" را درمقام كارگردان دارد ، داستان مبارزه گروهي ازمردم را با ماشينهايي كه انسانها را به بردگي گرفته اند ، روايت مي كند.

"مارتريكس: آشوب" ازحضور"كيانوريوز"،"لارنس فيشبورن" و"مري اليس" درنقشهاي اصلي سود مي جويد وپس ازفيلمهاي "ماتريكس يك"و"مايتريكس ريلودد"، قسمت سوم وپاياني اين سه گانه به شمارمي آيد.

شنيده ها حاكي ازاين است كه نمايش اين فيلم همزمان درتاريخ پنجم نوامبر(14 آبان) درچين نيزصورت مي گيرد.

نسخه دوبله شده اين فيلم در130 سالن سينماي چين به نمايش درمي آيد.