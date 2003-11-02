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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۱۳

به منظور فراهم كردن امكانات لازم

برگزاري "همايش ملي قنات" به تعويق افتاد

برگزاري "همايش ملي قنات" به تعويق افتاد

برگزاري همايش ملي قنات كه قرار بود آذر ماه امسال برگزار شود ، به ارديبهشت ماه سال1383 موكول شد .

 

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، اين تغيير ، به منظور فراهم كردن امكانات لازم براي برگزاري هر چه بهتر همايش ، داشتن زمان لازم براي بازخواني و انتخاب مقالات ، رخ داده است .
اين همايش ، از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور و باهمكاري استانداري خراسان ، وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان ايرانگردي - جهانگردي و فرمانداري شهرستان گناباد، در كنار كهن ترين قنات دنيا برگزار مي شود .
جلب توجه هر چه بيشتر مردم به قنات ، تبيين نقش قنات ها در زندگي اقتصادي و اجتماعي امروز و ضرورت توجه به آن به عنوان يك منبع مهم اقتصادي ، بررسي و شناخت استفاده كاربردي و امروزي از قنات و لوزم توجه هر چه بيشتر به آن ، يافتن راهكارها و برنامه هايي در زمينه جاذبه هاي گردشگري قنات ، بررسي ابعاد فرهنگي - تاريخي - تمدني و باستان شناسي قنات  و جلب و جذب گردشگران و كارشناسان ، از جمله اهداف برگزارر اين همايش ا ست .
در گناباد بيش از 800 رشته قنات وجود دارد كه مربوط به دوره هاي مختلف تاريخ ايران هستند . يكي از قناتهاي اين شهرستان با 33133 متر طول ، 300 متر عمق و 470 حلقه چاه ، كه در دوران هخامنشيان حفر شده است به عنوان قديمي ترين و عميق ترين قنات دنيا ، تمدني عظيم دارد و بدون شك يكي از عجايب تمدن بشري است . اين قنات "قصبه" نام دارد . 

کد مطلب 34867

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