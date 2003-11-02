برگزاري "همايش ملي قنات" به تعويق افتاد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، اين تغيير ، به منظور فراهم كردن امكانات لازم براي برگزاري هر چه بهتر همايش ، داشتن زمان لازم براي بازخواني و انتخاب مقالات ، رخ داده است .

اين همايش ، از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور و باهمكاري استانداري خراسان ، وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان ايرانگردي - جهانگردي و فرمانداري شهرستان گناباد، در كنار كهن ترين قنات دنيا برگزار مي شود .

جلب توجه هر چه بيشتر مردم به قنات ، تبيين نقش قنات ها در زندگي اقتصادي و اجتماعي امروز و ضرورت توجه به آن به عنوان يك منبع مهم اقتصادي ، بررسي و شناخت استفاده كاربردي و امروزي از قنات و لوزم توجه هر چه بيشتر به آن ، يافتن راهكارها و برنامه هايي در زمينه جاذبه هاي گردشگري قنات ، بررسي ابعاد فرهنگي - تاريخي - تمدني و باستان شناسي قنات و جلب و جذب گردشگران و كارشناسان ، از جمله اهداف برگزارر اين همايش ا ست .

در گناباد بيش از 800 رشته قنات وجود دارد كه مربوط به دوره هاي مختلف تاريخ ايران هستند . يكي از قناتهاي اين شهرستان با 33133 متر طول ، 300 متر عمق و 470 حلقه چاه ، كه در دوران هخامنشيان حفر شده است به عنوان قديمي ترين و عميق ترين قنات دنيا ، تمدني عظيم دارد و بدون شك يكي از عجايب تمدن بشري است . اين قنات "قصبه" نام دارد .