برگزاري محفل انس با قرآن در بيروت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، اين محفل انس كه باحضور قاريان بين المللي قرآن كريم حسن رضاييان و سيد حسن موسوي و نيز گروه تواشيح خواني الغدير برگزار شد . همچنين در اين مراسم ، سيد محمد حسين هاشمي ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در لبنان ، در سخناني اهميت توجه به آموزه هاي قرآني را كه تامين كننده سعادت دنيا و آخرت است مورد تاكيد قرار داد .

درپايان اين مراسم ، جوايز مسابقه حفظ جزء سي ام قرآن مجيد كه ميان نوجوانان و جوانان ايراني مقيم لبنان برگزار شد بود ، از سوي رايزن فرهنگي و سفيركشورمان در لبنان به حافظان اهداء شد .

لازم به ذكر است ، گروه تواشيح و قاري مذكوركه به مناسبت ايام پربركت ماه مبارك رمضان به كشور لبنان اعزام شده است ، در طول اقامت خود در اين كشور ، برنامه هايي شامل قرائت و همخواني را در مساجد مختلف لبنان به اجرا در مي آورد .

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