تيم هاي ليگي تحت پوشش وزارت نفت حذف شدند / اخلال در برگزاري مسابقات ليگ هاي كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" ،

طي نامه اي از سوي مدير كل تربيت بدني وزارت نفت كه اوايل ارديبهشت ماه به بخشهاي مختلف از جمله مناطق جنوبي كشور ابلاغ شده است فعاليت ورزشي باشگاههاي زير مجموعه اين وزارتخانه در ليگ هاي برتر كشور محدود و حتي منع شده است.

دراين نامه آمده است : " جهت ايجاد هماهنگي بين شركتهاي تابعه وزارت نفت و جلوگيري از اتلاف منابع و رقابت بين تيمهاي صنعت نفت در ليگ هاي قهرماني كشور تيمهاي حاضر در سوپر ليگ و ليگ برتر از فصل آتي در پتروشيمي و شركتهاي نفت تبعه محدود شده و بديهي است به غير از رشته هاي مصوب شده تشكيل تيم ها درليگ هاي برترممنوع مي باشد. بر اين اساس در هر رشته نيز تنها يك تيم از وزارت نفت مجوز حضور خواهد داشت و تيمهاي مختلف در رده سني هاي جوانان و اميد و همچنين بانوان با الويت فرزندان و خانواده ها ي كاركنان ميسر مي باشد. "

براساس اين ليست پتروشيمي تهران تنها در رشته واترپلو و شنا، پتروشيمي ماهشهر در رشته هاي واليبال ، بسكتبال و پيگ پنگ و پتروشمي تبريز در رشته دوچرخه سواري مي توانند فعاليت كنند و مابقي رشته ها چون كاراته، بسكتبال، كشتي آزاد، تكواندو، دووميداني ، هندبال و چند رشته ديگر را نيزبه مانند اين رشته ها هريك متولي خاصي را دركشور دارند. ما بقي تيمهايشان نيز از ليگ هاي حرفه اي بايد حذف شوند و فقط دراستانها و ليگ هاي دسته دو و سه فعاليت كنند.

با ابلاغ اين بخشنامه به باشگاههاي وزارت نفت در كشور آن هم درست در زماني كه برخي از رشته ها ليگ ها و مسابقات قهرماني درحال برنامه ريزي براي اجرا هستند، مشكلات بزرگي را براي مسئولين فدراسيون هاي موجود و همينطور مسئولين باشگاهي و ورزشكاران اين مراكز بوجود آورده است، كه دراين ميان مسئولان فدراسيون شنا معتقدند كه بزرگترين لطمه از آن رشته پايه شنا است وبا اين بخشنامه عده كثيري از بازيكنان رشته واترپلو و شنا از ادامه فعاليت حرفه اي محروم مي شوند.

البته درهمين راستا طرحهاي بسياري براي حل مشكل ارائه شده است ازجمله ادامه فعاليت اين باشگاهها تا پايان سال جاري و روشن شدن وضعيت ورزشكاران ، ادغام تيمهاي منطقه و تشكيل يك تيم واحد، به كارگيري ورزشكاران نخبه در تيم واترپلوي تهران و بسياري ديگر كه هنوز وضعيت هيچ كدام از اين طرحها مشخص نيست.

براساس اين طرح سه تيم واترپلوي نفت و گازگچساران، نفت و گازاميديه و پتروشيمي بندرامام از ادامه فعاليت درليگ برتر كشور بازماندند و مقرر شده تنها تيم پتروشيمي تهران كه سال گذشته عنوان نخست ليگ واترپلوي ايران را از آن خود كرده در ليگ برتر حضور يابد.

ما متولي ورزش كشور نيستيم

در اين خصوص دكتر علي نژاد مدير كل تربيت بدني وزارت نفت در گفت وگو با خبرنگار "مهر" مي گويد: در رابطه با اجراي اين طرح بايد اول گفت وظيفه وزارت نفت در ورزش كشورچيست؟ ما كه سازمان تربيت بدني نيستيم. ما متولي نفت كشوريم نه ورزش كشور. حوزه ورزشي ما بايد محدود به كاركنان و فرزندان باشد و وظيفه ما ارائه خدمات بهتر به اين قشر است نه باشگاه داري و حمايت از ورزشكاران ديگر مناطق .

سازمان تربيت بدني متولي ورزش كشوراست و مسئول سازماندهي ورزشكاران و ايجاد زمينه براي فعاليت بازيكنان و اگر امروزفدراسيونها اعتراض مي كنند به خاطراين است كه وزارت نفت را يك اسپانسرمي دانند اما وزارت نفت يك ارگان دولتي است و نياز به تبليغ ندارد.

مدير كل تربيت بدني وزارت نفت با بيان اينكه درسال گذشته ازسوي وزارت نفت بيش از 20 ميليارد تومان به ورزش كشور كمك مالي شده است، گفت: ما در حد توان خودمان به ورزش كشور كمك مي كنيم ، هم اكنون هم در بسياري از سفرهاي استاني مسئولين كشور هزينه هاي اجرايي ساخت وسازها و اماكن نيمه تمام را برعهده داريم.

وي اظهار كرد: اين تصميم گيري در سطح كلان ورزش وزارت نفت ديده شده و به نظر با شرايط فعلي كاملا منطقي است . با اجراي اين طرح از رقابت چند تيم باشگاهي وزارت نفت در يك ليگ دسته يك و برتر جلوگيري مي كند، در حال حاضر فقط درمسابقات ليگ واترپلو 4 تيم باشگاهي از وزارت نفت حضور دارند و هر يك به شكل سليقه اي و بدون اصول ادامه فعاليت مي دهند وهزينه هاي بسياري نيز براي خريد بازيكنان غير بومي و غير شركت نفتي انجام مي شود كه از نظر ما اين درست نيست.

علي نژاد افزود: ما به فدراسيون ها بدهكار نيستيم كه حالا بخواهيم جواب دهيم اين فدراسيون ها هستند كه درچنين شرايطي بايد به تيمهاي خود را كمك كنند و اسپانسرهاي مالي بيابند.

در ليگ واتر پلو احساس خطر مي شود

محمد هادي بيگ رئيس سازمان ليگ واترپلوي كشور مي گويد: چنين تصميمي در اين چنين مقطعي از ورزش كشور كه بايد به ورزشهاي پايه اي چون شنا بها داده شود يعني ضربه پذيري به همه ورزشها، شنا و شيرجه ورزش در اين زمان بدنه ورزش كشور هستند .

وي با بيان اينكه انجام اين كار درست دردقيقه نود اشتباه است گفت: شايد بهتر بود براي اينكه ورزشكاران تكليف خود را بهتر بدانند و فدراسيون هم درچنين شرايطي تصميمات خود را در زمان مناسب بگيرد و حركت تيمها در امسال هم ادامه مي يافت.

بيگ درهمين رابطه اظهار داشت: متاسفانه اكثر استخرهاي ناحيه حنوب كشورخراب است و فقط شركت نفت است كه باني اين رشته دراين منطقه مي باشد و عملا با حذف تيمها از عرصه قهرماني و الويت قرارگيري امكانات براي كاركنان اين وزارتخانه براي رشته واترپلو شناي اين منطقه و حتي كشور احساس خطر مي شود.

رئيس سازمان ليگ واترپلوي ايران افزود: متاسفانه شرايط واترپلوي كشور بسيار نگران كننده است. درحال حاضر به غيرازحذف 3 تيم از بخش جنوبي كشور، تيم واترپلوي ذوب آهن اصفهان كه قهرمان آسيا است به علت مشكلات مالي در حال انحلال كامل است كه همين باعث شده بدنه اصلي اين ورزش ضعيف شود و ورزشكاران از ادامه حيات قهرماني خود محروم شوند. اميدوارم مسئولين دراين خصوص فكر عاجلي كنند و شرايط براي ادامه قهرماني تيمها مساعد شود.

زحمت 20 سال ما هدر رفت

مسعود داوودي رئيس كميته مربيان استان خوزستان و سرپرست تيم واترپلوي اميديه در اين مورد به خبرنگار " مهر" مي گويد: واترپلو و شناي استانهاي جنوبي كشور قطب بزرگي براي اين رشته محسوب مي شوند و حداقل بيش از 560 مدال را در اين رشته از آن خود كرده اند. ما بيش از 18 ملي پوش در اين دورشته داريم كه اينها همه زحمت 20 ساله ما اسه كه به نوعي با اجراي اين طرح هدر مي رود.

وي اظهار داشت: شايد بهتر بود وزارت نفت اجراي اين مصوبه را بعد از ابلاغ آن به سال بعد موكول مي كرد تا در اين فاصله تكليف ورزشكاران و مربيان مشخص شود.

فتاحي سرپرست تيم واترپلوي نفت وگاز گچساران دراين همين خصوص گفت: لطمه اجراي سريع اين طرح به بدنه خانواده هاي اين منطقه خواهد خورد و عملا انگيزه ها در بين ورزشكاران كمرنگ تر مي شود.