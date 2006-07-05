شرايط برزخي بر فوتبال ايران حاكم شده است/ بوناچيچ جاه طلب است

به گزارش خبرنگار" مهر" در اصفهان ، محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان درگفت و گو باخبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: بايد در ادبيات فوتبال تجديد نظركنيم والبته رابطه بين سازمان ورزش كشور و فدراسيونها هم روشن و حريم افراد نيز حفظ شود.

وي با بيان اينكه شرايط فعلي بدليل وقايع اخير درجام جهاني 2006 آلمان و تغييروتحولات فدراسيون فوتبال بسيار حساس است اظهار داشت: در اين شرايط و براي گذر از اين مرحله سازمان تربيت بدني بمنظور سازماندهي فدراسيون فوتبال كار سختي را پيش رو دارد كه اميدواريم طي اين مرحله ، فوتبال ايران درسير رشد قرارگيرد.

ساكت در ادامه گفت: دركشور ستاره سوزي باب شده و درجام جهاني اين اتفاق بار ديگر رخ داد. البته اين كه ستاره ها در ناكامي خود مقصرهستند ياخير قابل تعمق است. اما بايد اين فرهنگ نادرست را حذف كنيم و ستاره سوزي را كنار بگذاريم .

وي بااشاره به نامعلوم بودن زمان برگزاري فينال جام حذفي گفت: درحاليكه تيم فوتبال ما بر روي ديدار نهايي جام حذفي تمركز كرده است اما هنوز وضعيت دقيق اين بازي از لحاظ زمان برگزاري مشخص نيست وازفدراسيون فوتبال تقاضا داريم هرچه زودتردراين رابطه تكليف ما را مشخص كند. بوناچيچ سرمربي تيم ما هر روز پيرامون زمان برگزاري فينال سوال مي كند تا برنامه ريزي هاي لازم راصورت دهد.

ساكت به تغيير و تحولات كادر فني تيم فوتبال باشگاه سپاهان اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: تاوارس در فصل قبل عملكرد نسبتا خوبي داشت اما اين مربي بدليل مشكلات شخصي پنج بار استعفا داد كه بايد به ما حق داد كه تصميم جدي در اين رابطه اتخاذ كنيم. هر چند كه ما منتظر تاوارس هم مانديم اما در مهلت تعيين شده به ما پاسخ نداد.

وي از جذب لوكابوناچيچ سرمربي كروات درراس هدايت تيم فوتبال ابراز خشنودي كرد و گفت: بوناچيچ مربي جاه طلبي است كه البته جاه طلبي را براي تيمش مي خواهد و بدنبال موفقيتهاي بزرگ است واگر اين روحيه را به بازيكنان هم القا كند موفقيت درانتظار تيم سپاهان است.

مديرعامل باشگاه سپاهان خبر جريمه كادر فني رادر قبال نتايج بد تكذيب كرد و ياد آوري نمود: جريمه در دستور كار ما نيست چرا كه غير حرفه اي است اما بخشي از قراردادهاي كادرفني وبازيكنان منوط به كسب پيروزيها ومقام قهرماني است.

ساكت در بخش ديگري از مصاحبه مطبوعاتي خود به حق بخش تلويزيوني باشگاهها اشاره كرد و گفت: الفباي فوتبال حرفه اي و اقتصادي حق پخش تلويزيوني است اما تاكنون اين مساله در فوتبال ايران حل نشده است . البته برخي باشگاههاي براي احقاق اين حق درصدد مبارزه منفي بودند اما ما بدور از تنش پيرامون اين مساله و همچنين اخلاق و فرهنگ در جامعه ورزش ، هماهنگ سازي امكانات ورزشگاهها باصدا و سيما و برنامه ريزي مسابقات نامه اي خطاب به آقاي ضرغامي نوشته تا در محيط دوستان و يك نشست صميمي پيرامون اين موارد بحث شود.

مديرعامل سپاهان همچنين به اشاره به جذب بازيكنان فصل قبل تيم ذوب آهن گفت: سه سال قبل ذوب آهن نيز بازيكن سپاهان راجذب كرد اما فارغ از اين مسائل مانسبت به فوتباليستهاي اصفهاني تعصب داريم وقتي قرار بود كه شفيعي ، عزيز زاده و بهادراني با پايان يافتن قراردادشان اصفهان را ترك كنند و استعدادهايشان تاراج شود، ما در چارچوب قوانين و مقررات آنها را جذب كرديم و اين درارتباط حرفهاي كوچه بازاري نيز فقط براي توجيه عدم حفظ بازيكنانشان است.

وي افزود: ما به هيچوجه قصد تضعيف تيم همشهري را نداريم اما نكته آنجاست كه هر تيم بايد براي فصل نقل وانتقالاتش از قبل برنامه ريزي كند مثلا برنامه ما در حفظ اكبري و همايي بود و اين كار هم انجام شد.

ساكت در مورد انتقال خطيبي به شارجه امارات گفت: اين مهاجم بازيكن اصلي بود اما ديگر انگيزه ماندن در سپاهان و فوتبال ايران را نداشت و بهمين دليل ما هم براي ترانسفر وي اقدام كرديم.

مديرعامل باشگاه سپاهان بودجه ورزش اين باشگاه را 2 ميليارد تومان ذكر كرد و خاطرنشان ساخت كه اين بودجه طي 2 سال گذشته افزايشي نداشته است.

وي گفت: با بهره گيري از راهكارهاي نوين صرفه جويي وهمچنين كسب درآمد زايي ازمحل ترانسفر بازيكن ، خدمات ديگرتلاش كرديم باشگاه راه خود را درعرصه ورزش كشور طي كند.