خوشه طلايي "وايادوليد" به "طلاي سرخ" رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جشنواره كه بخشي به نام "تهران" داشت، فيلمهاي ايراني "خانه سياه است" به كارگرداني فروغ فرخ زاد، "شب قوزي" به كارگرداني فرخ غفاري، "خشت و آينه" به كارگرداني ابراهيم گلستان، "رگبار" به كار گرداني بهرام بيضايي، "تنگنا" به كارگرداني امير نادري، "دايره مينا" به كارگرداني داريوش مهرجويي، "گال" به كارگرداني ابوالفضل جليلي"، "نرگس" به كارگرداني رخشان بني اعتماد، "ناصرالدين شاه آكتور سينما" به كارگرداني محسن مخملباف، "آباداني ها" به كارگرداني كيانوش عياري و "تهران ساعت هفت صبح" به كارگرداني امير شهاب رضويان به نمايش در آمد.

جايزه خوشه نقره اي اين جشنواره به فيلم "داستانهاي آشپزخانه" به كارگرداني بنت هرمر محصول مشترك سوئد و نروژ رسيد.

هيات داوران اين جشنواره جايزه ويژه خود را به فيلم آلماني "خداحافظ لنين" به كارگرداني ولفگانگ بكر اعطا كردند و سانتي آمودئو اسپانيايي به خاطر فيلم "ستاره شناسان" به ديپلم افتخار هيات داوران رسيد.

جايزه بهترين كارگردان جديد موسوم به "پيلار ميرو" به خانم سوفيا كوپولا كارگردان فيلم "گم شده در ترجمه" اعطا شد.

جيمز سيوز و هلن بوداي به ترتيب جوايز بهترين بازيگر مرد و زن را به خاطر فيلمهاي "ويلبور مي خواهد خودش را بكشد" محصول مشترك دانمارك و بريتانيا و "پروژه اسكندريه" محصول استراليا به خانه بردند.

در چهل و هشتمين جشنواره فيلم وايادوليد اسپانيا در بخش مسابقه رسمي، فيلمهايي از كشورهاي استراليا، فرانسه، بلژيك، اسپانيا، لبنان، ايالات متحده، آلمان، كانادا، ژاپن، ايرلند، نروژ، سوئد، دانمارك و بريتانيا حضور داشتند.

فيلم افتتاحيه اين جشنواره "داگويل" به كارگرداني لارنس فون تريه و با بازي نيكول كيدمن بود و در مراسم اختتاميه فيلم "هيچ چيز ديگر" به كارگرداني وودي آلن به نمايش در آمد.