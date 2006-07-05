برخي كارخانه ها شب ها فيلترهاي تصفيه خود را بر مي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر ، استاندار تهران در ديدار با رئيس سازمان محيط زيست كشور ، به وجود حدود يك پنجم جمعيت و 33 درصد صنايع كشور در استان تهران اشاره كرد و گفت: مسائل و مشكلات مختلف استان تهران همچون آلودگي هوا ، كمبود آب ، معضل زمين خواري ، تجاوز به منابع طبيعي و ساخت و ساز غير مجاز به خصوص در حريم رودخانه ها ، نگاه ويژه به مسائل زيست محيطي استان از طريق افزايش نيرو و امكانات اين سازمان در شهرستانهاي استان تهران را مي طلبد.

دكتر كامران دانشجو به مشكلات چگونگي مديريت حفاظت از پارك ملي كوير مركزي در شهرستان ورامين و حل و فصل مشكل اعضاء تعاوني مسكن شهرك زيتون در پارك ملي سرخه حصار اشاره و بر رفع مشكلات اهالي ساكن روستاهاي محدوده پارك ملي خجير تاكيد كرد.

وي خاطرنشان كرد: ما به هيچ عنوان اجازه احداث واحدهاي آلاينده جديد را در استان تهران نخواهيم داد و صنايع آلاينده موجود نيز بايد به شعاع 120 كيلومتري شهر تهران انتقال يابد.

دانشجو با بيان اينكه وسايط نقليه در 70 درصد آلودگي هواي تهران سهم داشته و 30 درصد نيز ناشي از آلاينده هاي ساكن و غير متحرك است ، افزود: برخي كارخانجات فيلترهاي تصفيه خود را در شب بر مي دارند كه بايد در اين زمينه ماموران محيط زيست حساسيت بيشتري از خود نشان دهند.

استاندار تهران به مسائل مربوط به ساخت و سازها در حريم رودخانه هاي سطح استان تهران اشاره و با تاكيد بر ضرورت اجراي مصوبات شورايعالي امنيت ملي مبني بر رعايت حريم كمي و كيفي بيستر رودخانه ها گفت: براي نصب سبتيك و تصفيه فاضلاب در تمامي ساخت و سازهاي حاشيه رودخانه هاي سطح استان نظارت مستمر ادارات حفاظت محيط زيست ضروري است.

بنابراين گزارش ، در اين جلسه فرمانداران شهرستان استان تهران مسائل سطح منطقه را بيان كرده و رئيس سازمان محيط زيست نيز ضن تشكر از اقدامات استانداري تهران ، خواستار برخورد قاطع با ساخت و سازهاي غير مجاز و زمين خواري در سطح استان شد.