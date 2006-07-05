وزير بهداشت خواهان سرمايه گذاري اوقاف در بخش سلامت شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر كامران باقري لنكراني در ديدار با نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه با تاكيد بر اهتمام و توجه ويژه وزارت بهداشت به خيرين سلامت ، به برگزاري همايش تقدير از خيرين و واقفين بخش سلامت كشور در هفته سلامت امسال اشاره كرد.

وزير بهداشت گفت: بخش عمده اي از موقوفات كشور مربوط به بخش سلامت است.

وي با بيان وضعيت كمبود تخت هاي سوختگي در كشور ، خواستار سرمايه گذاري اوقات در اين زمينه و همچنين همكاري براي ساخت خوابگاه هاي دانشجويي و حمايت از ارائه خدمات بهداشتي درماني در مناطق محروم شد.

در اين ديدار حجت الاسلام مصلحي نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه نيز با اشاره به عدم توجه كافي به جايگاه وقف در جامعه ، تاكيد كرد: يكي از سرمايه هاي قابل توجه كشورما ، موقوفات است و بايد به نقش وقف در مسائل اجتماعي و فرهنگي و بهداشتي و درمان توجه جدي شود.

وي با اعلام آمادگي اوقاف براي مساعدت و همكاري در بخش بهداشت و درمان به عنوان يك اولويت ، تاكيد كرد: در صدد جهت دهي سرمايه هاي بزرگ اوقات به سمت نيازهاي اصلي كشور بوده و در اين زمينه خواهان ارتباط تعريف شده با وزارت بهداشت هستيم.

بنابراين گزارش ، در اين ديدار معاون سلامت ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران و مديران كل دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات و روابط عمومي ، وزير بهداشت را همراهي كردند.