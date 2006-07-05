به گزارش خبرنگار "مهر"، كميته پژوهشي جشنواره نمايش عروسكي اقدام به چاپ كتاب حاوي نمايشنامه هاي شاخص عروسكي مي كند. از جمله نمايشنامه هاي باارزش هنرمندان نمايش عروسكي موجود در اين كتاب مي توان به "ماه پيشوني" نوشته مرضيه محبوب اشاره كرد.

علاوه بر اين كتاب هاي پژوهشي درباره آئين هاي نمايش عروسكي در خراسان و كردستان، نمايش عروسكي در هند، كتاب هاي ترجمه اي نمايش عروسكي به شيوه اجراي سايه در تركيه و نمايش عروسكي روي ميز نيز همزمان با برگزاري جشنواره منتشر مي شود.

اين كتاب ها توسط انتشارات اداره كل هنرهاي نمايشي منتشر مي شود. يازدهمين جشنواره نمايش عروسكي از 12 تا 18 شهريورماه در تهران برگزار مي شود.