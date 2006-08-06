تلفات سنگين نظامي رژيم اسرائيل / انهدام چند دستگاه تانك ميركاوا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي لبنان، مبارزان حزب الله لبنان امروز با يك يگان زرهي نيروهاي رژيم اشغالگر قدس كه از شهرك صهيونيستي مسكافعام به سمت اطراف منطقه العديسه در حركت بودند، وارد نبرد شديد شدند و توانستند دو دستگاه تانك و دو دستگاه بلدوزر اين رژيم را منهدم كنند.

برپايه اين گزارش، مبارزان حزب الله همچنين به گروهي از نظاميان صهيونيست در منطقه وادي هونين در منطقه مرزي لبنان با فلسطين اشغالي حمله كردند.

شاهدان عيني در منطقه العديسه نيز گزارش داد كه يك يگان نظاميان اشغالگر شامل 10دستگاه تانك ميركاوا و يك بلدوز پيش از ظهر امروز از اطراف منطقه مشروع الطيبه به سمت مرج العديسه و موضع الدواوير زير فشار حملات موشكي حزب الله عقب نشيني كردند.

مبارزان حزب الله در بيانيه اي ديگري اعلام كردند كه يك دستگاه تانك "ميركاوا"ي صهيونيست ها را در جاده العباد به الدواوير در منطقه مرزي لبنان و فلسطين اشغالي منهدم و تلفاتي را به نيروهاي اين رژيم وارد كردند.

مبارزان حزب الله امروز شهرك هاي صهيونيستي مختلف شمال فلسطين اشغالي را هدف موشك هاي خود قرار دادند كه به اذعان منابع اسرائيلي در جريان اصابت موشك ها به شهرك صهيونيستي كفر گلعادي، دست كم 12نظامي رژيم صهيونيستي كشته، 12نفر ديگر و يك انبار مهمات و سوخت منهدم شد.

شبكه العالم لحظاتي پيش به نقل از منابع اسرائيلي گزارش داد كه يك افسر بلند پايه رژيم صهيونيستي امروز در جريان حملات موشكي به كفر گلعادي زخمي شده است.

در همين حال، واحدهاي توپخانه و جنگنده هاي ارتش اسرائيل پنج بار به شهرك هاي دبين و زوطر در منطقه نبطيه حمله كردند و تماس هاي تلفن همراه در اين منطقه به دليل هدف قرار گرفتن يك دكل مخابراتي در منطقه جزين قطع شد.

در همين حال، ناوچه هاي جنگي ارتش اسرائيل امروز ناحيه واقع بين قانا و صديقين در بخش صور را از دريا هدف گلوله باران خود قرار دادند

واحدهاي توپخانه ارتش رژيم صهيونيستي نيز منطقه راشيا الفخار و اطراف شهرك هاي منطقه مرجعيون در جنوب شرقي لبنان را هدف گلوله قرار دادند و جنگنده هاي اسرائيلي نيز به اطراف مرجعيون و اطراف دبين وديرميماس حمله كردند.

جنگنده هاي اسرائيلي همچنين اطراف شهر قانا را بمباران كردند و اطراف شهرك هاي باتوليه و عين بعال نيز گلوله باران شد.

در همين حال، يك هواپيماي بدون سرنشين اسرائيلي نيز به يك خودروي غيرنظامي در منطقه بعلبك در شرق لبنان حمله كرد كه در جريان آن راننده اين خودرو زخمي شد.

واحدهاي توپخانه اسرائيل هعچنين مناطق حولا، بليد، ميس الجبل و جاده اللويزه در منطقه نبطيه را هدف گلوله باران سنگين خود قرار دادند.

در حمله جنگنده هاي اسرائيلي به دشت الخيام و شهرك ياطر در جنوب لبنان، سه خانه منهدم شد و يك هواپيماي جاسوسي اسرائيلي نيز با پرواز بر فراز ناحيه القاسميه در منطقه صور در جنوب لبنان و هدف قرار دادن يك خودروي غيرنظامي راننده آن را به شهادت رساند.

از سوي ديگر، سخنگوي نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل در جنوب لبنان اعلام كرد كه سه نفر از سربازان گردان نيروهاي چيني پاسدار صلح امروز يكشنبه در جريان تيراندازي در منطقه البياضه در شمال شهرك ساحلي ناقوره در نزديك نقطه مرزي لبنان و فلسطين اشغالي زخمي شده اند.

جنگنده هاي ارتش اسرائيل امروز همچنين چندين موضع جبهه خلق براي آزادي فلسطين- فرماندهي كل در لبنان را بمباران كردند كه به شهادت يك نفر و زخمي شدن چهار نفر ديگر انجاميد.

خبرنگار شبكه الجزيره نيز گزارش داد كه حزب الله ادعاي مقامهاي رژيم صهيونيستي مبني بر اسارت يكي از اعضاي برجسته اين جنبش را تكذيب كرد.