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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۰۲

رييس كميسيون اصل 90 مجلس:

مناظره نمي كنيم

رييس كميسيون اصل 90 مجلس در جمع خبرنگاران در واكنش به اظهارات مدير روابط عمومي دادستاني تهران براي مناظره با كميسيون اصل 90 گفت: اصلا جايي براي مناظره نيست ، طرح مناظره يك ترفند است براي شلوغ كردن موضوع و عدم پاسخگويي.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، انصاري راد گفت : ما دوبار از مرتضوي  دعوت كرديم كه به كميسيون بيايد، مي‌توانست بيايد تمام حرفهايش را بزند نه اينكه اينگونه سخن بگويد.
انصاري ‌راد با اعلام اينكه مجلس عليه مرتضوي شكايتي كرده و آن را به محكمه فرستاده و بايد پاسخ دهد گفت : مرتضوي فردي متهم از سوي مجلس است و بايد  بازجويي شود  و از خود دفاع كند و اصلا جايي براي مناظره نيست.

کد مطلب 34877

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