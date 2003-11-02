مناظره نمي كنيم

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، انصاري راد گفت : ما دوبار از مرتضوي دعوت كرديم كه به كميسيون بيايد، مي‌توانست بيايد تمام حرفهايش را بزند نه اينكه اينگونه سخن بگويد.

انصاري ‌راد با اعلام اينكه مجلس عليه مرتضوي شكايتي كرده و آن را به محكمه فرستاده و بايد پاسخ دهد گفت : مرتضوي فردي متهم از سوي مجلس است و بايد بازجويي شود و از خود دفاع كند و اصلا جايي براي مناظره نيست.

