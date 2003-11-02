مناظره نمي كنيم

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، انصاري راد گفت : ما دوبار از مرتضوي دعوت كرديم كه به كميسيون بيايد، ميتوانست بيايد تمام حرفهايش را بزند نه اينكه اينگونه سخن بگويد.
انصاري راد با اعلام اينكه مجلس عليه مرتضوي شكايتي كرده و آن را به محكمه فرستاده و بايد پاسخ دهد گفت : مرتضوي فردي متهم از سوي مجلس است و بايد بازجويي شود و از خود دفاع كند و اصلا جايي براي مناظره نيست.
رييس كميسيون اصل 90 مجلس در جمع خبرنگاران در واكنش به اظهارات مدير روابط عمومي دادستاني تهران براي مناظره با كميسيون اصل 90 گفت: اصلا جايي براي مناظره نيست ، طرح مناظره يك ترفند است براي شلوغ كردن موضوع و عدم پاسخگويي.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، انصاري راد گفت : ما دوبار از مرتضوي دعوت كرديم كه به كميسيون بيايد، ميتوانست بيايد تمام حرفهايش را بزند نه اينكه اينگونه سخن بگويد.
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