به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي اعلام كرد مدرسان اين كارگاه تخصصي آموزشي كه اواخر فصل تابستان به مدت دو هفته برپا خواهد شد، اساتيد برجسته سينماي مستند ايران نظير آقايان محمدرضا اصلاني، منوچهر طياب، دكتر احمد ضابطي جهرمي، همايون امامي و ... بوده و كليه هزينه هاي برگزاري دوره مذكور نيز بر عهده اين مركز است.

مستندسازان جوان و مستعد كشور براي ثبت نام در نخستين دوره آموزشي تخصصي مستندسازي مي توانند سوابق و نمونه كار مستند خود را تا پايان وقت اداري 31 تيرماه 1385 به نشاني تهران، خيابان سهروردي شمالي، ميدان شهيد قندي، شماره 17، طبقه اول، معاونت پژوهش و آموزش مركز گسترش سينماي مستند و تجربي ارسال نمايند تا پس از بررسي هاي لازم، نسبت به دعوت از مستندسازان واجد شرايط اقدام گردد.

ضمنا شماره تلفن 88511466 (معاونت پژوهشي وآموزش) و 88511289 (روابط عمومي) آماده پاسخگويي به مستندسازان محترم است.