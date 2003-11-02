فجريها استاد بازي رواني هستند

سردار سعادتي رييس كانون هواداران باشگاه استقلال در گفت و گو با خبرنگار " مهر " افزود: مابرنامه هاي خودرا تاپايان سال 82 به مديريت باشگاه ارايه كرده ايم و منتظر پاسخ مثبت آنها هستيم.

سعادتي افزود: براي اين برنامه ها بودجه خاصي در نظر نگرفته ايم و منتظر هستيم تا پس از تصويب آن در زمينه تعيين سقف بودجه اقدام كنيم .

وي در مورد برنامه هاي اين كانون براي بازي روز جمعه استقلال مقابل فجر سپاسي ميز گفت : به احتمال زياد چند نفر از سرگروههاي هواداران را براي اين مسابقه به شيراز خواهيم برد تا بتوانيم جو ورزشگاه را كنترل نماييم . ضمن اينكه فجري ها در چند سال اخير نشان داده اند كه از نظر كار رواني استاد هستند و بايد با برنامه ريزي مناسب شرايطي را فراهم آوريم تا بازي بدون تنش به پايان برسد.