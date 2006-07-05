به گزارش خبرگزاري "مهر"، صبح امروز معاون صدا سازمان صدا و سيما صبح امروز در نشستي با مديران شبكه هاي مختلف راديو در ساختمان شهداي راديو گفت: "آقاي خزايي در راس هياتي قرار دارد كه امسال برنامه ريزي هاي لازم را براي ساماندهي نيروهاي راديو بر عهده گرفته است. برخي شبكه هاي راديو با نصف نيروي موجود شبكه را به نحو مطلوبي هدايت مي كنند، اما در برخي شبكه ها با انبوهي از نيروها مواجهيم، مسلماً هر چه زمان بگذرد، سطح توقعات اين نيروها بيشتر مي شود. بنابراين مديران هر شبكه بايد دقت كنند كه نيرو اضافه نكنند."

حسن خجسته با تاكيد بر بازنگري رويكرد برنامه هاي راديو گفت: "بايد نگاه ارتباطاتي در خصوص برنامه سازي بررسي شود كه اگر اين نگاه درست نيست پس نحوه صحيح آن چيست؟ اگر ناقص است، نقص آن كجاست؟ برخي نظرات در حوزه نظر شيرين است، اما در حوزه عمل اجراي آن خيلي مشكل است. بنابراين بايد رويكرد و وظايف ما در راديو به عنوان يك رسانه مهم بايد مشخص شود."

وي ادامه داد: "ارتباطات حوزه هاي وسيعي دارد و ما اغلب از رويكردهاي سياسي، اجتماعي و ... استفاده مي كنيم، اما رويكرد ما در بسياري از حوزه هاي رايج رويكرد تقليدگرايي است. در نتيجه پيامدهاي آن نيز ناقص است. از سوي ديگر در ادبيات اجتماعي غرب هدف، وسيله را توجيه مي كند، اما در مجموع بايد چه رويكردي داشته باشيم؟ رويكرد ما متاسفانه رويكرد غربي و مربوط به جامعه مدرن است. ما بايد با توجه به مباني ديني خودمان در عرصه رسانه رويكردهاي مختلف را عمل كنيم."

خجسته خاطرنشان كرد: "يكي از وظايف ما تربيت باور است. در مباحث روانشناسي اجتماعي، انگ زني پيامدهاي ناگواري دارد. نابهنجاري ها اموري طبيعي در جوامع است، اما بازسازي و بازپروري اين نابهنجاري ها وظيفه رسانه اي همچون راديو است. مطالعات تاريخي نيز نشان مي دهد هميشه تمدن هايي از بين رفته اند كه نتوانستند باور خود را بازسازي كنند. طرح ما هويت است. بايد به دو سوال من كه هستم؟ و ما كه هستيم؟ پاسخ داده شود. برخي پديده ها مثل فوتبال موجب مطرح شدن يك كشور مي شود و جامعه مي تواند شور خود را از طريق باورها و ارزش ها منتقل كند، چرا كه اينگونه پديده ها مي تواند در عرصه ملي و بين المللي بسيار موثر باشند."

معاون صدا در ادامه صحبت هاي خود اشاره به ولادت حضرت زهرا (س) كرد و گفت: "نامگذاري روز مادر از ابداعات راديو بوده است و در طول اين 27 سال ادبيات ما در ارتباط با ساخت برنامه هايي پيرامون مادر اجتماعي بوده است. خانواده و دين دو نهاد اساسي در جامعه ماست، در حالي كه اين دو نهاد در غرب هيچ قدرتي ندارند. ما امسال مي توانيم اولين تجربه خود را در تمام شبكه هاي راديويي با تمام ملاحظات هنري با رويكرد ارتباطات دين به زن كسب كنيم و از اين بعد برنامه ها را بسازيم. ما يك وظيفه اساسي در حوزه رسانه داريم و بايد فرداي قيامت پاسخگو باشيم. بنابراين بايد تلاش كنيم با رويكرد ارتباطات ديني به آدم ها نگاه كنيم."