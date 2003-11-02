جلسه علني بعداز ظهر امروزمجلس تشكيل نخواهد شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي به دليل شركت نمايندگان مجلس در مراسم ترحيم عليرضانوري و مسعود هاشم زهي نمايندگان مجلس و حميد ملكي از كارمندان مجلس و ديدار نمايندگان با رهبرمعظم انقلاب تشكيل نخواهد شد .
برپايه اين گزارش نمايندگان مجلس افطار امروز را ميهمان رهبر معظم انقلاب خواهند بود و نماز جماعت مغرب و عشارا به امامت رهبرمعظم انقلاب اقامه خواهند كرد .
نمايندگان مجلس عصر امروز با رهبر معظم انقلاب ديدار خواهند كرد و افطار امروز را ميهمان مقام معظم رهبري خواهند بود و به همين علت جلسه علني بعداز ظهر امروز تشكيل نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي به دليل شركت نمايندگان مجلس در مراسم ترحيم عليرضانوري و مسعود هاشم زهي نمايندگان مجلس و حميد ملكي از كارمندان مجلس و ديدار نمايندگان با رهبرمعظم انقلاب تشكيل نخواهد شد .
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