جلسه علني بعداز ظهر امروزمجلس تشكيل نخواهد شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي به دليل شركت نمايندگان مجلس در مراسم ترحيم عليرضانوري و مسعود هاشم زهي نمايندگان مجلس و حميد ملكي از كارمندان مجلس و ديدار نمايندگان با رهبرمعظم انقلاب تشكيل نخواهد شد .

برپايه اين گزارش نمايندگان مجلس افطار امروز را ميهمان رهبر معظم انقلاب خواهند بود و نماز جماعت مغرب و عشارا به امامت رهبرمعظم انقلاب اقامه خواهند كرد .

