سهم 25 درصدي علوم قرآني از توليدات نرم افزاري كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر " ، بهرام حقيقي، دبير مجمع ناشران الكترونيك در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبري يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با بيان ان مطلب افزود : هم اكنون 200 محصول نرم افزاري مولتي مديا در ايران توليد مي شود كه سهم علم قرآني و انساني از اين تعداد ، 350 محصول رايانه اي است .

وي اظهار داشت : در اين ميان برخي از محصولات ناشران، با رعايت جنبه هاي آموزشي در قالب بازيها و سرگرميهاي رايانه اي برنامه ريزي شده اند و اين مجمع، درنظر دارد اين محصولات را در زمره توليدات علوم قرآني به شمار آورد .

به گفته حقيقي ، هم اكنون نزديك به 90 شركت در توليد نرم افزارهاي رايانه اي فعاليت دارند كه از اين ميان 15 ناشر ، به طور اختصاصي نرم افزار علوم قرآني توليد مي كنند .

وي، با اشاره به حضور 34 مؤسسه يارانه اي در يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم گفت : حضور اين ناشران در اين نمايشگاهها ، سبب آشنايي بيشتر خانواده ها با نرم افزارها و ناشران الكترونيكي فعال در اين زمينه مي شود .

حقيقي گفت : هنوز فرهنگ استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي در ميان خانواده ها ، دروني نشده است و با وجود بالا بودن كيفيت محصولات داخلي، خانواده ها علاقمند به تهيه نرم افزارهاي خارجي كپي شده، با كيفيت پايين تر هستند .

وي با اشاره به اينكه قانون تكثير نرم افزارهاي رايانه اي هنوز آئين نامه اجرايي ندارد افزود : در دي ماه سال 79 ، مجلس شوراي اسلامي قانوني را با عنوان حمايت از توليد كنندگان نرم افزارهاي رايانه اي تصويب كرد ، اما پس از گذشت بيش از 2 سال از تصويب آن، هنوز آئين نامه اجرايي آن تصويب نشده است .

دبير مجمع ناشران الكترونيك ايران تصريح كرد : مقابله با تكثير غير قانوني نرم افزارهاي قرآني ، مشكلاتي را به همراه دارد چرا كه برخي معتقد هستند تكثير اين محصولات، سبب ترويج فرهنگ قرآني مي شود و نبايد با آن مقابله كرد .

کد مطلب 34880