ساخت طرح دوم يوتيليتي متمركز و سرويسهاي جانبي در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين طرح با هدف ارايه سرويسهاي جانبي بيشتر به واحدها و مجتمع هاي واقع در سايتهاي 2 و 3 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام از قبيل انواع آبهاي صنعتي ، برق ، بخار ، نيتروژن ، اكسيژن ، هواي فشرده و سرويس اجرا خواهد شد.

بر اساس اين گزارش

مجتمع مذكور در زميني به مساحت حدود 30 هكتار و در سايت شماره 2 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام ساخته مي شود و علاوه بر سرويس دهي به واحدهاي منطقه ، قابليت ارايه يوتيليتي به مجتمعهاي پتروشيمي رازي و بندر امام و همچنين تامين قسمتي از برق استان را نيز دارا خواهد بود.

لازم به ذكر است ، در حال حاضر مجتمع پتروشيمي فجر (1) توليد آزمايشي محصولات خودرا آغاز كرده و طرح هاي حاضر در سايتهاي 3 و 4 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و همچنين مجتمع هاي پتروشيمي رازي و بندر امام از خدمات اين مجتمع بهره مند هستند .