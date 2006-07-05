نخستين پايگاه تحقيقاتي مركز ملي اقيانوس شناسي راه اندازي مي شود / برنامه راهبردي تحقيقات دريايي كشور تهيه مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "وحيد چگيني" - رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي ظهر امروز در نشست مطبوعاتي خود با بيان اين خبر افزود: در پي راه اندازي نخستين پايگاه تحقيقاتي مركز اقيانوس شناسي در چابهار پايگاه هاي تحقيقاتي مشترك در استان هاي هرمزگان، خوزستان و گيلان نيز با همكاري دانشگاه هاي ساحلي در آينده تأسيس خواهد شد.

وي اضافه كرد: تهيه برنامه راهبردي تحقيقات دريايي كشور و برگزاري گردهمايي مشترك سراسري با حضور سازمان ها و دانشگاه هاي دريايي به منظور انجام مقدمات لازم جهت تهيه برنامه ملي راهبردي در زمينه آموزش، صنايع و مديريت دريا و ايستگاه هاي ديده باني از فعاليت هاي مركز ملي اقيانوس شناسي ايران است.

"چگيني" با اشاره به گستردگي دامنه تحقيقات در منابع آبي كشور و لزوم توجه ويژه به اين امر خاطرنشان كرد: با مشاركت بسياري از سازمان هاي دريايي امكان برنامه ريزي گوناگون به منظور اجراي طرح هاي تحقيقاتي در خليج فارس، درياي عمان، درياي خزر، درياچه اروميه و ساير درياچه هاي داخلي كشور وجود دارد.

وي در خصوص رشته هاي دريايي در مراكز و موسسات آموزش عالي گفت: در نظر است برنامه ريزي هاي جامعي در خصوص رشته هاي زمين شناسي دريايي، شيمي دريا، محيط زيست، هواشناسي و مديريت دريا در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري انجام شود.

رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي در تشريح وظايف و برنامه هاي اين مركز افزود: برگزاري چند همايش تخصصي علمي راهبردي با همكاري دانشگاه ها از جمله برنامه هاي سال جاري مركز ملي اقيانوس شناسي است و پژوهش و ارتقاء سطح دانش و تكنولوژي دريايي و همكاري با سازمان هاي اجرايي دريايي و كمك به موسسات عالي علوم و فنون دريايي و ارتباط مستمر با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي از جمله وظايف مركز ملي اقيانوس شناسي است.

دكتر "چگيني" اضافه كرد: مركز ملي اقيانوس شناسي با داشتن آزمايشگاه هاي فيزيك دريا، زيست شناسي دريا، زمين شناسي دريا، شيمي دريا و مجموعه اي از دستگاه هاي اندازه گيري ميداني دريا از جمله مجهزترين مركز تحقيقات دريايي وابسته به وزارت علوم است كه نيازهاي تحقيقاتي دستگاه هاي دريايي كشور را تأمين مي كند.