منتظر ITC "مايومير" هستيم

محمد پشنگ سرمربي تيم فولاد صبا در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت : من منتظر دريافت كارت ITC مايومير هستيم و جز اين هيچ مشكل ديگري نداريم . همه چيز براي امضاي قرارداد مالي اين بازيكن صربستاني آماده است .

پشنگ در مورد مصاحبه اي كه يكي از خبرگزاري ها از قول وي منتشر كرده بود ، گفت : من هيچ مصاحبه اي نداشته ام و از همين تريبون كليه مواردي را كه در مورد نارضايتي من از وضع موجود مطرح شده بود ، تكذيب مي كنم . تيم ما با توجه به پشت سر گذاشتن بحران شديدي كه همه مي دانند به تدريج به سمت آمادگي گام بر مي دارد و بايد با وضعيت موجود كنار بيائيم . هيچ اختلافي هم بين مربيان فولاد وجود ندارد و روز سه شنبه به تهران خواهيم آمد تا در چارچوب ليگ برتر برابر پاس به ميدان برويم .