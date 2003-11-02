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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۳۳

مربي تيم واليبال فولاد سبا در گفتگو با "مهر" :

منتظر ITC "مايومير" هستيم

منتظر ITC "مايومير" هستيم

با وجود گذشت 2 هفته از اقامت "مايومير كراسيك" بازيكن صربستاني تيم واليبال فولاد سبا ، هنوز اين بازيكن موفق به عقد قرارداد رسمي با اين باشگاه نشده است .

محمد پشنگ سرمربي تيم فولاد صبا در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت : من منتظر دريافت كارت ITC مايومير هستيم و جز اين هيچ مشكل ديگري نداريم . همه چيز براي امضاي قرارداد مالي اين بازيكن صربستاني آماده است .
پشنگ در مورد مصاحبه اي كه يكي از خبرگزاري ها از قول وي منتشر كرده بود ، گفت : من هيچ مصاحبه اي نداشته ام و از همين تريبون كليه مواردي را كه در مورد نارضايتي من از وضع موجود مطرح شده بود ، تكذيب مي كنم . تيم ما با توجه به پشت سر گذاشتن بحران شديدي كه همه مي دانند به تدريج به سمت آمادگي گام بر مي دارد و بايد با وضعيت موجود كنار بيائيم . هيچ اختلافي هم بين مربيان فولاد وجود ندارد و روز سه شنبه به تهران خواهيم آمد تا در چارچوب ليگ برتر برابر پاس به ميدان برويم .  

کد مطلب 34883

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