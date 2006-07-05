دشمنان از قدرت روز افزون مسلمانان مي ‌هراسند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت ‌الله صافي گلپايگاني روز چهارشنبه در ديدار فراگيران مركز آموزش نيروي انتظامي شهيد چمران كرج با وي، در سخناني بر قدرت روزافزون مسلمانان، تأكيد كرد و اظهار داشت: قدرت روزافزون و پيشرفت ‌هاي چشمگير مسلمانان، دشمنان اسلام را در تحقق اهدافشان نا اميد كرده است.

وي يادآور شد: با اين كه دشمنان از حربه ‌هاي مختلفي از جمله تبليغات منفي و شوم براي تضعيف مسلمانان استفاده مي ‌كنند ولي مسلمانان جهان روزبه ‌روز قدرتمندتر از گذشته مي‌ شوند.

آيت ‌الله صافي گلپايگاني در بخش ديگري از سخنان خود به وظيفه شناسي نيرو‌هاي مسلح كشور در ايجاد و برقراري امنيت تأكيد كرد و گفت: امنيت بايد در همه قسمت‌ هاي جامعه به طريق مناسبي برقرار شود.

وي با اشاره به وظيفه مهم نيرو‌هاي مسلح از جمله نيروي انتظامي، اظهار داشت: وظيفه شناسي و احساس مسئوليت نيرو‌هاي مسلح، متخصص و تعهد آنها، اجراي دقيق امر به معروف و نهي از منكر، خدمت به مسلمانان و… از جمله مواردي است كه ترس و دلهره در بين دشمنان اسلام را بيشتر مي ‌كند.

آيت ‌الله صافي گلپايگاني همچنين بر پياده كردن مقاصد اسلام و قرآن در جامعه تأكيد كرد و يادآور شد: عزت مسلمانان، دفاع از نواميس مسلمانان و حفظ و استقلال و اعتلاي جامعه اسلامي در گرو پياده كردن صحيح برنامه‌هاي اسلام و قرآن است.