رقابت تام ايران خودرو و شهيد منصوري در صدر جدول

به گزارش خبرنگار " مهر" هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال باشگاههاي كشوردرحالي آغازخواهد شد كه شهيد منصوري در سالن هفت تيرقرچك ميزبان فجر قائم گلوگاه خواهد بود، سازمان بازرگاني آذربايجان درسالن شهرداري تبريز ميزبان پست اصفهان است و علم و ادب خراسان در سالن شهيد بهشتي مشهد به دنبال جبران ناكاميهاي چند هفته اخير خود پذيراي صدراي شيراز مي باشد.

همچنين تيم فوتسال راه ساري درسالن سيدرسول حسيني شهرخود ميزبان راه آهن تهران است و دانشگاه آزاد اسلامي در ورزشگاه كرمان خودرو تهران ميهمان تام ايران خودرو اين شهر خواهد بود.

ضمن اينكه ديدار تيمهاي پگاه گيلان و با شن ساي ساوه در رشت و ارم كيش قم با استقلال تهران در تهران علي رغم صحبتهاي اخير مبني بر ماموريت علي رضا حيدريان براي تشكيل تيم استقلال ، به احتمال فراوان برگزار نخواهد شد.

در دو هفته گذشته تيمهاي شن ساي ساوه ، شهيد منصوري قرچك و تام ايران خودرو با برتري در هر دو ديدار خود جزء بالانشين هاي جدول رده بندي محسوب مي شوند .

