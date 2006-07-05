  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۱

/ هفته سوم رقابتهاي فوتسال ليگ برتر/

رقابت تام ايران خودرو و شهيد منصوري در صدر جدول

رقابت تام ايران خودرو و شهيد منصوري در صدر جدول

در هفته سوم ليگ برتر فوتسال باشگاههاي كشور تام ايران خودرو و شهيد منصوري با غلبه بر حريفان به ترتيب به دنبال ثبات و تصاحب صدر جدول مي باشند چراكه شن سا ساوه ديگر مدعي اين عنوان به دليل عدم حضور پگاه در ليگ برتر استراحت خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار " مهر"  هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال باشگاههاي كشوردرحالي آغازخواهد شد كه شهيد منصوري در سالن هفت تيرقرچك ميزبان فجر قائم گلوگاه خواهد بود، سازمان بازرگاني آذربايجان درسالن شهرداري تبريز ميزبان پست اصفهان است و علم و ادب خراسان در سالن شهيد بهشتي مشهد به دنبال جبران ناكاميهاي چند هفته اخير خود پذيراي صدراي شيراز مي باشد.

همچنين تيم فوتسال راه ساري درسالن سيدرسول حسيني شهرخود ميزبان راه آهن تهران است و دانشگاه آزاد اسلامي در ورزشگاه كرمان خودرو تهران ميهمان تام ايران خودرو اين شهر خواهد بود. 

ضمن اينكه ديدار تيمهاي پگاه گيلان و با شن ساي ساوه در رشت و ارم كيش قم با استقلال تهران در تهران علي رغم صحبتهاي اخير مبني بر ماموريت علي رضا حيدريان براي تشكيل تيم استقلال ، به احتمال فراوان برگزار نخواهد شد.  

 در دو هفته گذشته تيمهاي شن ساي ساوه ، شهيد منصوري قرچك و تام ايران خودرو با برتري در هر دو ديدار خود جزء بالانشين هاي جدول رده بندي محسوب مي شوند .

کد مطلب 348840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها