ترويج فرهنگ توليد و مصرف ملي در كشور ضروري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، محمدرضا مجيدي در مراسم تجليل از صنعتگران و معدنكاران استان مركزي در اراك افزود: توليد و مصرف كنندگان ايراني بايد نسبت به توانمندي‌هاي و توليدات خود تعصب داشته باشند و ضمن افزايش كيفيت توليدات بايد استفاده از صنايع داخلي نهادينه شود.

وي توجه به توليدات داخلي را در راستاي بي نيازي جامعه به توليدات خارجي ، افتخارملي و توسعه اشتغال عنوان كرد و گفت: اگر به توليد و مصرف داخلي به عنوان يك ارزش در جامعه نگريسته شود مي توانيم بخشي از پيشرفت در اين مسير را سريعتر طي كنيم.

معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به اينكه استان مركزي چهارمين قطب صنعتي و دومين دارنده صنايع مادر در كشور است، اضافه كرد: ظرفيت‌هاي بزرگ صنعتي و معدني استان تقويت صنايع پايين دستي در همه شهرهاي اين استان را ضروري مي كند.

وي توسعه صنايع زير دستي صنايع بزرگ در استان مركزي را نيازمند تقويت زير ساخت‌هاي مورد نياز خواند و گفت: برنامه ريزي جدي در اين زمينه مي تواند چرخه توليد را كامل تر كند.

در ادامه اين مراسم استاندار استان مركزي صنعت و معدن را كليد توسعه خواند و گفت: توجه به اين دو بخش مي تواند به بي نيازي كشور و توسعه آن منجر شود چنانكه كشورهاي صنعتي بزرگ اين مسير را طي كرده اند.

عبدالله سهرابي افزود:بهربرداري از فرصت‌هاي صنعتي كشور مي تواند منجر به تقويت نفش ايران در بازارهاي جهاني به خصوص منطقه شود.

وي اولويت دولت را توسعه صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته كشور خواند و گفت: توسعه صنعتي در استان مركزي متمركز بوده است و اكنون برخي از شهرستان‌هاي استان با وجود استعدادتوسعه صنعتي ، به دور از توسعه صنعتي هستند.

استاندار مركزي تصريح كرد: توجه به توسعه مناطق كمتر توسعه يافته استان در زمينه هاي صنعتي از برنامه هاي استان است.

در ادامه اين مراسم كه با حضور صنعتگران و معدنكاران استان مركزي برگزار شد، از 30 واحد صنعتي و معدني نمونه استان تجليل شد.