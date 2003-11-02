نيكبخت را به راحتي ترانسفر مي كنم



نيكبخت واحدي

ابراهيم طالبي مربي سابق استقلال تهران و مديربرنامه هاي عليرضا نيكبخت واحدي در گفت و گو با خبرنگار " مهر " افزود: من هميشه گفته ام تا زماني كه نيكبخت تمايل داشته باشد تا در ايران و در استقلال بازي كند من هيچگونه دخالتي در كارهاي او نخواهم داشت اما زماني كه او اراده كند تا در خارج از ايران فوتبال خودرا ادامه دهد ترتيبي خواهم داد تا در بهترين تيم هاي اروپايي تواناييهاي خود را به نمايش بگذارد.طالبي افزود : نيكبخت نيازي ندارد تا به دنبال تيمهاي خارجي باشد چون او آنقدر توانايي دارد كه به راحتي بتوان او را ترانسفر كرد .وي در ادامه گفت : مديران استقلال با تنگ نظري اجازه ندادند تا نيكبخت در فنرباغچه بازي كند و حالا كه چهار ماه از قرارداد او باقي مانده به تكاپو افتاده اند و به فكر اشتباه خود هستند.طالبي با گلايه از برخورد مديران استقلال با وي گفت : كارنامه من درفوتبال ايران روشن است اما متاسفانه وجود برخي تنگ نظريها در استقلال موجب شد تا نتوانم با آنها ادامه همكاري دهم. شما ديگر حضور فولر ، دام ، كخ ، كالموند را در فوتبال ايران شاهد نخواهيد بود چون آنها بواسطه احترامي كه براي من قائل بودند به ايران آمدند تا در رشد و پيشرفت فوتبال اين مرزوبوم موثر باشند. يا اينكه برگزاري اردوهاي بلند مدت در آلمان كه از سوي من وبا حمايتهاي مديران باشگاههاي آلماني صورت مي گرفت همه و همه از عملكرد مثبت من در اين باشگاه و جايگاه خاصي كه آنها براي من قائل بودند نشات مي گرفت ، اما متاسفانه استقلال نخواست تا از وجود من استفاده كند و من قصد ندارم تا بيشتر از اين درخصوص استقلال صحبت كنم.