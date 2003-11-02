نيكبخت را به راحتي ترانسفر مي كنم

|
طالبي افزود : نيكبخت نيازي ندارد تا به دنبال تيمهاي خارجي باشد چون او آنقدر توانايي دارد كه به راحتي بتوان او را ترانسفر كرد .
وي در ادامه گفت : مديران استقلال با تنگ نظري اجازه ندادند تا نيكبخت در فنرباغچه بازي كند و حالا كه چهار ماه از قرارداد او باقي مانده به تكاپو افتاده اند و به فكر اشتباه خود هستند.
طالبي با گلايه از برخورد مديران استقلال با وي گفت : كارنامه من درفوتبال ايران روشن است اما متاسفانه وجود برخي تنگ نظريها در استقلال موجب شد تا نتوانم با آنها ادامه همكاري دهم. شما ديگر حضور فولر ، دام ، كخ ، كالموند را در فوتبال ايران شاهد نخواهيد بود چون آنها بواسطه احترامي كه براي من قائل بودند به ايران آمدند تا در رشد و پيشرفت فوتبال اين مرزوبوم موثر باشند. يا اينكه برگزاري اردوهاي بلند مدت در آلمان كه از سوي من وبا حمايتهاي مديران باشگاههاي آلماني صورت مي گرفت همه و همه از عملكرد مثبت من در اين باشگاه و جايگاه خاصي كه آنها براي من قائل بودند نشات مي گرفت ، اما متاسفانه استقلال نخواست تا از وجود من استفاده كند و من قصد ندارم تا بيشتر از اين درخصوص استقلال صحبت كنم.
نظر شما